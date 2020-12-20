Бехзод Мусаев: сегодня в Узбекистане почти не осталось больных COVID-19

В настоящее время в медицинских учреждениях проходят лечение 2 079 пациентов с положительным диагнозом.

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В настоящий момент, в Узбекистане почти не осталось граждан, болеющих коронавирусом.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Бехзод Мусаев, выступая на Ташкентском молодежном форуме.

По его словам, с первого дня пандемии президент республики Шавкат Мирзиёев поставил перед руководителями ведомств "конкретные задачи".

"Он никому не давал покоя, не отдыхали ни дня. Основная цель — вылечить наш народ. Для системы здравоохранения было выделено много денег, и эта сумма намного больше той, которую выделили за последние 30 лет", — отметил Мусаев.

Он подчеркнул, что на протяжении последних месяцев в Узбекистан активно доставлялись необходимые лекарства со всех точек мира.

Узбекским медикам также помогали зарубежные специалисты, которые приезжали в республику и делились своим опытом.

"В результате сегодня в Узбекистане почти не осталось больных коронавирусом", — заключил Мусаев.

По последним данным Минздрава, с начала пандемии в Узбекистане было зафиксировано 75 933 случая заболевания COVID-19, выздоровели 73 242 человека.

В настоящее время в медицинских учреждениях проходят лечение 2 079 пациентов, из них 170 находятся в тяжелом состоянии, еще 33 — в крайне тяжелом.