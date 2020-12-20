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Бехзод Мусаев: сегодня в Узбекистане почти не осталось больных COVID-19

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (1006)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201220/15637156/Bekhzod-Musaev-segodnya-v-Uzbekistane-pochti-ne-ostalos-bolnykh-COVID-19.html

В настоящее время в медицинских учреждениях проходят лечение 2 079 пациентов с положительным диагнозом.

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В настоящий момент, в Узбекистане почти не осталось граждан, болеющих коронавирусом. 

На линии упаковки таблетированных препаратов
© Sputnik / Александр Кряжев
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Об этом заявил заместитель премьер-министра Бехзод Мусаев, выступая на Ташкентском молодежном форуме.

По его словам, с первого дня пандемии президент республики Шавкат Мирзиёев поставил перед руководителями ведомств "конкретные задачи". 

"Он никому не давал покоя, не отдыхали ни дня. Основная цель — вылечить наш народ. Для системы здравоохранения было выделено много денег, и эта сумма намного больше той, которую выделили за последние 30 лет", — отметил Мусаев. 

Он подчеркнул, что на протяжении последних месяцев в Узбекистан активно доставлялись необходимые лекарства со всех точек мира.

Узбекским медикам также помогали зарубежные специалисты, которые приезжали в республику и делились своим опытом. 

"В результате сегодня в Узбекистане почти не осталось больных коронавирусом", — заключил Мусаев.

По последним данным Минздрава, с начала пандемии в Узбекистане было зафиксировано 75 933 случая заболевания COVID-19, выздоровели 73 242 человека.

В настоящее время в медицинских учреждениях проходят лечение 2 079 пациентов, из них 170 находятся в тяжелом состоянии, еще 33 — в крайне тяжелом.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (1006)
Теги:
Бехзод Мусаев, Узбекистан, заболевания, пандемия, коронавирус



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