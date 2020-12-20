Раз, два, три! Ёлочка, гори!: в Ташкенте зажгли главную новогоднюю красавицу

В этом году на огромном экране RGB жители и гости столицы смогут увидеть интересные перформансы.

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Сегодня, 20 декабря, в Ташкенте, наконец, засияла главная елка страны.

Пресс-служба хокимията Ташкента Новогодняя елка в Ташкенте

"В целях организации празднования Нового года и создания условий для культурного отдыха населения, 20 декабря на улице Истиклол (возле Национальной библиотеки Узбекистана) была возведена новогодняя елка и открыты детские игровые площадки", — сообщила столичная администрация.

В хокимияте также добавили, что в этом году жители и гости столицы смогут увидеть на огромном экране RGB интересные перформансы.

Центральную площадь украсили бело-голубыми фонарями, создающими атмосферу праздника.

Именно там будут ежедневно с 10:00 до 22:00 проводиться концерты, шоу-программы, цирковые представления, а также выступления с участием эстрадных звезд.

Праздничные мероприятия продлятся до 10 января 2021 года.

Между тем в хокимияте напомнили: во время праздничных мероприятий необходимо обязательно соблюдать санитарно-гигиенические требования.