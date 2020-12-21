Почему ношение масок не может остановить пандемию — объяснили ученые

Если носить маски правильно, то они способны защитить человека от заболевания COVID-19. Впрочем, остановить глобальный процесс распространения инфекции они не могут.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Ученые рассказали, что ношение масок не может остановить пандемию COVID-19.

"Вирус передается через капли жидкости, возникающие в результате кашля и чихания и попадающие в воздух. Частицы COVID-19 слишком малы, чтобы маска могла их остановить", — заявил изданию Daily Mail вирусолог из Эдинбургского университета Пол Дигард.

Вирус может содержаться и в более крупных водяных каплях. Как раз их маска способна впитать.

Специалисты отмечают, что сложно оценить эффективность средств индивидуальной защиты, так как достоверно не известно, правильно ли участники эксперимента их носят.

Однако ученые все же склоняются к тому, что если носить маски правильно, то они способны защитить от заболевания COVID-19.

При этом надевать их нужно правильно: рот и нос должны быть прикрыты.

"По правде говоря, мы не знаем точно, какой эффект имеют маски. Но здравый смысл подсказывает нам, что их стоит носить", — заявил профессор Джимми Уитворт из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Маски заставляют нас с большей охотой соблюдать социальную дистанцию

Как такому выводу пришли итальянские ученые.

А социальная дистанция, в свою очередь, очень сильный инструмент в борьбе с пандемией.

Исследователи отмечают, что если бы люди пренебрегали данным требованием, то это привело бы к более стремительному заражению.

В конечном счете, даже если ношение маски приносит небольшую пользу, оно практически не имеет риска, пишет Daily Mail.