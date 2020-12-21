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Медицинский сотрудник переодевается в санитарном шлюзе

Почему ношение масок не может остановить пандемию — объяснили ученые

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201221/15639210/Pochemu-noshenie-masok-ne-mozhet-ostanovit-pandemiyu--obyasnili-uchenye.html

Если носить маски правильно, то они способны защитить человека от заболевания COVID-19. Впрочем, остановить глобальный процесс распространения инфекции они не могут.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Ученые рассказали, что ношение масок не может остановить пандемию COVID-19.

"Вирус передается через капли жидкости, возникающие в результате кашля и чихания и попадающие в воздух. Частицы COVID-19 слишком малы, чтобы маска могла их остановить", — заявил изданию Daily Mail вирусолог из Эдинбургского университета Пол Дигард.

Вирус может содержаться и в более крупных водяных каплях. Как раз их маска способна впитать.

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Специалисты отмечают, что сложно оценить эффективность средств индивидуальной защиты, так как достоверно не известно, правильно ли участники эксперимента их носят.

Однако ученые все же склоняются к тому, что если носить маски правильно, то они способны защитить от заболевания COVID-19.

При этом надевать их нужно правильно: рот и нос должны быть прикрыты.

"По правде говоря, мы не знаем точно, какой эффект имеют маски. Но здравый смысл подсказывает нам, что их стоит носить", — заявил профессор Джимми Уитворт из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Маски заставляют нас с большей охотой соблюдать социальную дистанцию

Как такому выводу пришли итальянские ученые.

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А социальная дистанция, в свою очередь, очень сильный инструмент в борьбе с пандемией. 

Исследователи отмечают, что если бы люди пренебрегали данным требованием, то это привело бы к более стремительному заражению.

В конечном счете, даже если ношение маски приносит небольшую пользу, оно практически не имеет риска, пишет Daily Mail. 

Теги:
ученые, защитные маски, пандемия, коронавирус



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