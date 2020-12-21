Производство российской вакцины "Спутник V" началось в Казахстане

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Карагандинский фармацевтический комплекс начал выпускать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
Старт производству дал премьер-министр республики Аскар Мамин.
На базе комплекса будет поэтапно выпущено два миллиона доз препарата. Массовая вакцинация начнется в феврале 2021 года.
"Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19. Она была зарегистрирована Минздравом РФ в августе. Препарат разработал НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.
В настоящее время продолжается пострегистрационное исследование вакцины с участием десятков тысяч добровольцев.