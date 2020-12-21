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Вакцина Спутник V

Производство российской вакцины "Спутник V" началось в Казахстане

Официальный сайт премьер-министра Казахстана
Общество
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В республике будет поэтапно выпущено два миллиона доз препарата. Массовая вакцинация начнется в феврале 2021 года.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Карагандинский фармацевтический комплекс начал выпускать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.

Старт производству дал премьер-министр республики Аскар Мамин.

На базе комплекса будет поэтапно выпущено два миллиона доз препарата. Массовая вакцинация начнется в феврале 2021 года.

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Ruptly / RT / пресс-служба БАЭС / Роспотребнадзор / @sputnikvaccine
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"В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями", — сказал Мамин.

"Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики COVID-19. Она была зарегистрирована Минздравом РФ в августе. Препарат разработал НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. 

В настоящее время продолжается пострегистрационное исследование вакцины с участием десятков тысяч добровольцев.

Теги:
Аскар Мамин, коронавирус, Вакцина, Россия, Казахстан



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