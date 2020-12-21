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Новый штамм COVID в Британии: пора ли паниковать — ответ доктора Мясникова

© AFP 2018 / DANIEL LEAL-OLIVAS
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201221/15642723/Novyy-shtamm-COVID-v-Britanii-stoit-li-panikovat--otvet-doktora-Myasnikova.html

Необычную мутацию коронавируса зафиксировали в стране в середине декабря. По данным британских властей, этот штамм может быть на 70% заразнее обычного.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Известный российский врач Александр Мясников прокомментировал, стоит ли опасаться новой мутации COVID-19, вспыхнувшей недавно в Великобритании.

Ruptly / Medrxiv.org / US Department of defense
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Этот штамм отличается большей заразностью и слишком высокой скоростью распространения.

В связи с эти власти свыше 20 стран приняли решение о закрытии транспортного сообщения с Британией.

Между тем доктор Мясников отметил, что в более быстром распространении нового штамма в сравнении с предыдущими нет ничего удивительного.

"Очевидно, что, проходя через массы людей и их иммунную систему, через зарождающийся коллективный иммунитет, вирус будет мутировать и дальше. При этом он набирает скорость, но теряет силу", — пояснил специалист.

По его словам, в закрытии транспортного сообщения нет никакого смысла, поскольку новый штамм скорее всего давно уже вышел за пределы Соединенного Королевства. 

Однако паниковать не стоит, убежден Мясников: вакцины, созданные к одному генотипу вируса, способны действовать на новые мутации.

Теги:
Великобритания, здоровье, пандемия, коронавирус



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