Новый штамм COVID в Британии: пора ли паниковать — ответ доктора Мясникова

Необычную мутацию коронавируса зафиксировали в стране в середине декабря. По данным британских властей, этот штамм может быть на 70% заразнее обычного.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Известный российский врач Александр Мясников прокомментировал, стоит ли опасаться новой мутации COVID-19, вспыхнувшей недавно в Великобритании.

Этот штамм отличается большей заразностью и слишком высокой скоростью распространения.

В связи с эти власти свыше 20 стран приняли решение о закрытии транспортного сообщения с Британией.

Между тем доктор Мясников отметил, что в более быстром распространении нового штамма в сравнении с предыдущими нет ничего удивительного.

"Очевидно, что, проходя через массы людей и их иммунную систему, через зарождающийся коллективный иммунитет, вирус будет мутировать и дальше. При этом он набирает скорость, но теряет силу", — пояснил специалист.

По его словам, в закрытии транспортного сообщения нет никакого смысла, поскольку новый штамм скорее всего давно уже вышел за пределы Соединенного Королевства.

Однако паниковать не стоит, убежден Мясников: вакцины, созданные к одному генотипу вируса, способны действовать на новые мутации.