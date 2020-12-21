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Экспресс-тест на COVID придется сдавать гражданам, прибывающим в Узбекистан

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201221/15647123/Ekspress-test-na-COVID-pridetsya-sdavat-grazhdanam-pribyvayuschim-v-Uzbekistan.html

Экспресс-тест проводится в аэропортах, железнодорожных вокзалах и пограничных пунктах за счет посетителей.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Специальная республиканская комиссия по подготовке программы мер по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Узбекистане решила ввести с 25 декабря 2020 года новый порядок пересечения границы.

Прибывающие в республику граждане должны будут провериться на наличие антигена коронавирусной инфекции.

Экспресс-тест проводится в аэропортах, железнодорожных вокзалах и пограничных пунктах за счет посетителей.

Нужно отметить, что пройти тестирование придется даже тем, у кого имеется справка с отрицательным результатом ПЦР теста на COVID-19.

© Sputnik / Виталий Аньков
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Если результаты будут положительными, пациентов разместят в специализированные медицинские учреждения по лечению коронавирусной инфекции или направят на лечение в домашних условиях.

В этой связи, Оперативный штаб МИД призывает соотечественников и граждан иностранных государств, планирующих посетить Узбекистан, учитывать введение с 25 декабря 2020 года данного порядка пересечения госграницы.

Теги:
население, здравоохранение, коронавирус, МИД Узбекистана, Узбекистан



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