Экспресс-тест на COVID придется сдавать гражданам, прибывающим в Узбекистан

Экспресс-тест проводится в аэропортах, железнодорожных вокзалах и пограничных пунктах за счет посетителей.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Специальная республиканская комиссия по подготовке программы мер по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Узбекистане решила ввести с 25 декабря 2020 года новый порядок пересечения границы.

Прибывающие в республику граждане должны будут провериться на наличие антигена коронавирусной инфекции.

Экспресс-тест проводится в аэропортах, железнодорожных вокзалах и пограничных пунктах за счет посетителей.

Нужно отметить, что пройти тестирование придется даже тем, у кого имеется справка с отрицательным результатом ПЦР теста на COVID-19.

Если результаты будут положительными, пациентов разместят в специализированные медицинские учреждения по лечению коронавирусной инфекции или направят на лечение в домашних условиях.

В этой связи, Оперативный штаб МИД призывает соотечественников и граждан иностранных государств, планирующих посетить Узбекистан, учитывать введение с 25 декабря 2020 года данного порядка пересечения госграницы.