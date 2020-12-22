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Посольство РФ с марта вывезло из Узбекистана 5,4 тысячи россиян

© Sputnik / Игорь Онучин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201222/15648432/Posolstvo-RF-s-marta-vyvezlo-iz-Uzbekistana-54-tysyachi-rossiyan.html

Дипмиссия также помогла в этот период гражданам РУз и других государств, которым по различным причинам, зачастую гуманитарного характера, необходимо было срочно вылететь в Россию.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Посольство России в Узбекистане вывезло спецрейсами из республики 5,4 тысячи россиян после приостановки в марте сообщения между странами из-за коронавируса, сообщил посол РФ в стране Владимир Тюрденев.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили пассажирское транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. Для иностранцев и соотечественников организовывались вывозные спецрейсы на родину. Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways в сентябре уже возобновила регулярные рейсы в Беларусь, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Кыргызстан.

"В этом году в условиях закрытия границ и приостановки регулярного авиасообщения на долю наших консульских сотрудников выпала непростая миссия по организации специальных вывозных рейсов для граждан России. Всего состоялось более 50 таких рейсов, на которых домой смогли вернуться 5,4 тысячи граждан России", — сказал Тюрденев на прошедшей в понедельник пресс-конференции по итогам 2020 года.

Посол отметил, что дипмиссия также помогла в этот период гражданам Узбекистана и других государств, которым по различным причинам, зачастую гуманитарного характера, необходимо было срочно вылететь в Россию.

Как узбекистанцы и таджикистанцы возвращаются домой в пандемию
© Sputnik
Домой — через соседей
"Так, более двух тысяч иностранцев, воспользовавшись нашими рейсами, смогли воссоединиться со своими семьями или получить квалифицированное лечение в российских клиниках", — добавил Тюрденев.

Ранее представитель Минтранса РУз сообщал, что полеты в страны, где ситуация с коронавирусом остается серьезной, в частности в Россию, будут продолжены в режиме спецрейсов. Власти Узбекистана с 1 октября открыли границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм.

Теги:
россияне, Узбекистан, Россия, Владимир Тюрденев, Посольство России в Узбекистане



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