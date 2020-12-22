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"Узбекистон темир йуллари" запустит дополнительный поезд из Ташкента в Ургенч

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201222/15651898/Uzbekiston-temir-yullari-zapustit-dopolnitelnyy-poezd-iz-Tashkenta-v-Urgench.html

Из столицы в административный центр Хорезмской области состав будет отправляться 24 и 26 декабря, в обратную сторону — 25 и 27 декабря. Билеты можно купить в электронном виде.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. "Узбекистон темир йуллари" в преддверии Нового года запустит дополнительные поезда по маршруту "Ташкент — Ургенч — Ташкент", сообщили в пресс-службе компании.

Западно-Сибирская железная дорога. 100-летие Транссибирской магистрали
© Sputnik / Александр Кряжев
В преддверии праздников запущены дополнительные поезда из Ташкента в Термез
Из столицы в административный центр Хорезмской области состав будет отправляться 24 и 26 декабря, в обратную сторону — 25 и 27 декабря.

Билеты можно купить в электронном виде.

Напомним, поездки для отдыха были возобновлены внутри Узбекистана соответствующим указом президента с 1 июня 2020 года. При строгом соблюдении установленных санитарно-гигиенических норм начали работу сопутствующие организации — туроператоры, турагентства, средства размещения, объекты культуры.

Теги:
Узбекистан, Ургенч, Ташкент, Узбекистон темир йуллари



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