"Узбекистон темир йуллари" запустит дополнительный поезд из Ташкента в Ургенч

Из столицы в административный центр Хорезмской области состав будет отправляться 24 и 26 декабря, в обратную сторону — 25 и 27 декабря. Билеты можно купить в электронном виде.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. "Узбекистон темир йуллари" в преддверии Нового года запустит дополнительные поезда по маршруту "Ташкент — Ургенч — Ташкент", сообщили в пресс-службе компании.

Из столицы в административный центр Хорезмской области состав будет отправляться 24 и 26 декабря, в обратную сторону — 25 и 27 декабря.

Билеты можно купить в электронном виде.

Напомним, поездки для отдыха были возобновлены внутри Узбекистана соответствующим указом президента с 1 июня 2020 года. При строгом соблюдении установленных санитарно-гигиенических норм начали работу сопутствующие организации — туроператоры, турагентства, средства размещения, объекты культуры.