"Узбекистон темир йуллари" запустит дополнительный поезд из Ташкента в Ургенч

Из столицы в административный центр Хорезмской области состав будет отправляться 24 и 26 декабря, в обратную сторону — 25 и 27 декабря.
Билеты можно купить в электронном виде.
Напомним, поездки для отдыха были возобновлены внутри Узбекистана соответствующим указом президента с 1 июня 2020 года. При строгом соблюдении установленных санитарно-гигиенических норм начали работу сопутствующие организации — туроператоры, турагентства, средства размещения, объекты культуры.
Призовой фонд конкурса в 2021 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина - Гран-при - получит 700 тысяч рублей.