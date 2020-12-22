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В Ташкенте отремонтировали еще один путепровод — фото до и после

Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари"
Общество
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Работы шли с осени 2019 года. Из местного бюджета на реализацию проекта был выделен 21 миллиард сумов.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В Ташкенте завершился капитальный ремонт путепровода по улице Ахмада Дониш Малой кольцевой автодороги и на перекрестке улиц Мискин и Уста Ширин, сообщили в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари".

Из местного бюджета на реализацию проекта был выделен 21 миллиард сумов.

Данный путепровод был построен в 2000 году, он связывает три столичных района. Общая длина объекта составляет 912 метров, ширина — 29.

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Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари"
Путепровод до ремонта

"С момента ввода объекта в эксплуатацию, а это на протяжении 20 лет, ремонтные работы на путепроводе не осуществлялись. Ввиду этого проезжая часть, в том числе асфальтобетонные покрытия, железобетонные конструкции, декоративные плиты, металлические ограждения, а также деформационные швы в виде гребня пришли в негодность, создавали много проблем для автовладельцев", — напомнили в пресс-службе компании.

Открыта единственная в Узбекистане трехуровневая развязка
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Ремонт шел с осени 2019 года, перерыв был сделан только на время усиленного карантина.

Автомобильное движение на время работ не останавливалось.

Напомним, в мае на пересечении Ахангаранского шоссе и улицы Махтумкули в Ташкенте открылась первая в стране трехуровневая транспортная развязка. По ней могут проезжать 20 тысяч автомобилей в час.

Теги:
Узбекистон темир йуллари, ремонт дорог, дороги, дорога, путепровод, Узбекистан, Ташкент



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