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Планета Марс

Ученые обнаружили на Марсе изображение "ангела"

© CC BY 2.0 / Kevin Gill / Mars
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201223/15658639/Uchenye-obnaruzhili-na-Marse-izobrazhenie-angela.html

По словам исследователей, такой нестандартный ландшафт создали дюны, богатые минералами, такие как оливин и пироксены.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Автоматическая межпланетная станция "Марс-экспресс" сделала необычную фотографию планеты.

Недалеко от южного полюса ученые обнаружили причудливый ландшафт, который напоминает ангела крыльями и нимбом, пишет портал Mars Express.

Такой ландшафт создали дюны, богатые минералами, такие как оливин и пироксены.

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По мнению ученых, изначально они находились в недрах Марса, однако затем, возможно, были вытеснены древней вулканической активностью.

Интересен еще и тот факт, что южный полюс, который изображен на фотографии, большую часть времени покрыт ледяной шапкой, толщина которой превышает 1,5 километра.

Однако сейчас в нижнем полушарии планеты лето, поэтому холодный покров находится на самом низком уровне в году.

Теги:
ученые, Космос, Марс



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