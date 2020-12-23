Ученые обнаружили на Марсе изображение "ангела"

По словам исследователей, такой нестандартный ландшафт создали дюны, богатые минералами, такие как оливин и пироксены.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Автоматическая межпланетная станция "Марс-экспресс" сделала необычную фотографию планеты.

Недалеко от южного полюса ученые обнаружили причудливый ландшафт, который напоминает ангела крыльями и нимбом, пишет портал Mars Express.

The European Space Agency has spotted an ‘angelic figure’ on the surface of Mars. Researchers were also excited by the shape of a heart. It's a festive outlook, but all I see is a leather-collared sinner handcuffed to a bed because that angel's dirty. pic.twitter.com/IfhPnJTVLA — Jarrett Bellini (@JarrettBellini) December 21, 2020

Такой ландшафт создали дюны, богатые минералами, такие как оливин и пироксены.

По мнению ученых, изначально они находились в недрах Марса, однако затем, возможно, были вытеснены древней вулканической активностью.

Интересен еще и тот факт, что южный полюс, который изображен на фотографии, большую часть времени покрыт ледяной шапкой, толщина которой превышает 1,5 километра.

Однако сейчас в нижнем полушарии планеты лето, поэтому холодный покров находится на самом низком уровне в году.