Тюркский совет создаст туристический телеканал Turizm TV в Узбекистане

Также представители двух государств договорились повысить эффективность процесса "порты-побратимы" через вовлечение в него узбекских "сухих портов" - Навои и Термез.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Делегация Тюркского совета провела в Ташкенте ряд встреч в профильных министерствах и ведомствах по вопросам экономики, транспорта, туризма и делам молодежи. Об этом сообщает информагентство "Дунё".

На встрече в Госкомтуризма стороны рассмотрели возможность включения популярных туристических направлений Узбекистана в совместный проект Тюркского совета "Современный Шелковый путь", а также обсудили планы по организации туров по святым местам и создании туристического телеканала Turizm TV. К тому же достигнута договоренность о проведении шестого заседания министров по туризму Тюркского совета в Узбекистане в 2021 году.

Кроме того, на переговорах в Агентстве по делам молодежи Узбекистана были обсуждены вопросы сотрудничества по созданию молодежных стартап-проектов, подписания Меморандума о взаимопонимании между странами-членами и наблюдателями Тюркского совета по молодежному обмену, а также проведения в Узбекистане в сентябре 2021 года пятого заседания министров по делам молодежи и спорта и Форума молодых предпринимателей.

Помимо этого, во время встречи в министерстве транспорта были рассмотрены перспективы использования потенциала Транскаспийского коридора. Представители двух государств договорились повысить эффективность процесса "порты-побратимы" через вовлечение в него узбекских "сухих портов" - Навои и Термез.

Также делегация провела встречу в Ассоциации экспортеров Узбекистана. Стороны договорились наладить сотрудничество в создании торговых домов Тюркского совета и посодействовать в совершенствовании правовой основы предпринимательства в Узбекистане.