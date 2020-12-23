14:10 23 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.82
  • EUR12835.61
  • USD10473.77
Поиск
Романтика у океана: узбекский бизнесмен сыграл свадьбу на Мальдивах - фото

Романтика у океана: узбекский бизнесмен сыграл свадьбу на Мальдивах - фото

Instagram/massa_38
Общество
Получить короткую ссылку
29 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/17/15659552.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201223/15659594/Romantika-u-okeana-uzbekskiy-biznesmen-sygral-svadbu-na-Maldivakh---foto.html

Церемония прошла в лучших традициях "свадьбы на острове": шатры, белые столы и стулья на открытом воздухе прямо на берегу Индийского океана.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Узбекский бизнесмен Шухрат Аллаяров и его возлюбленная фитнес-тренер Аннет поженились на Мальдивах. Об этом он сообщил в Instagram.

"Если делать свадьбу, то такая в тему!" - написал он в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Shukhrat "Massa" Allayarov (@massa_38)

Наряды молодоженов были довольно необычные: на девушке - короткое белое платье, а на Шухрате - белые штаны и черная рубашка.

Церемония прошла в лучших традициях "свадьбы на острове": шатры, белые столы и стулья на открытом воздухе прямо на берегу Индийского океана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Anneta 💜 (@anneta_pump)

Сама Аннет написала в Instagram: "Я вышла замуж в 30 лет. Честно, никогда не переживала: ой, мне 25, 26, 27, 28, 29, 30, а я до сих пор не замужем. Я всегда говорила и буду говорить, что всему свое время, все идет своим чередом. В моей жизни все поэтапно. Интересно, как же будет меняться моя жизнь в ближайшие 5 лет? Жизнь - это приключение, и я наслаждаюсь каждым днем".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Anneta 💜 (@anneta_pump)

В комментариях к посту бизнесмен принимает поздравления: "Пусть вся жизнь ваша будет как на Мальдивах!", "Счастья вам!".

Теги:
фото, Мальдивы, Невеста, жених, свадьба, узбекистанец, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Лучшие спортивные фото Sputnik за 2020 год
Как сделать так, чтобы дети не боялись вируса? В Испании придумали COVID-куклу
В какие страны летать опасно - список
Временно недоступен: страны, откуда нельзя прилететь в Узбекистан

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться