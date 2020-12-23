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Пиджак на кресле

Советником министра ЖКО назначен иностранный специалист

Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201223/15661633/Sovetnikom-ministra-ZhKO-naznachen-inostrannyy-spetsialist.html

На новой должности Оливье Норманд будет заниматься разработкой проектов по снабжению населенных пунктов питьевой водой на основе государственного соцзаказа.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В Министерстве ЖКО новое назначение: иностранный эксперт в области водных ресурсов Оливье Норманд стал советником главы ведомства по вопросам обеспечения питьевой водой сельских населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКО.

Оливье Норманд - советник министра ЖКО Узбекистана по вопросам обеспечения питьевой водой сельских населенных пунктов.
Пресс-служба МинЖКО
Оливье Норманд - советник министра ЖКО Узбекистана по вопросам обеспечения питьевой водой сельских населенных пунктов.

На этой должности Норманд будет заниматься разработкой проектов по снабжению населенных пунктов питьевой водой на основе государственного соцзаказа.

В числе задач специалиста будет также содействие сотрудникам министерства в их реализации и мониторинг результатов.

Оливье Норманд также является членом общественного совета по данным вопросам, созданного при МинЖКО.

Теги:
эксперт, министр, Узбекистан, ЖКХ



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