Советником министра ЖКО назначен иностранный специалист

На новой должности Оливье Норманд будет заниматься разработкой проектов по снабжению населенных пунктов питьевой водой на основе государственного соцзаказа.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В Министерстве ЖКО новое назначение: иностранный эксперт в области водных ресурсов Оливье Норманд стал советником главы ведомства по вопросам обеспечения питьевой водой сельских населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКО.
"Courtyard by Marriott" - это бренд отелей, принадлежащих Marriott International, и основанный в 1983 году. Это отели средней ценовой категории, предназначенные для деловых путешественников, а также и для размещения семей.