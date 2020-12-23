Узбекистан построил клинику в Кыргызстане

На открытии медучреждения министр здравоохранения Кыргызстана Алимкадир Бейшеналиев поблагодарил узбекских коллег за оказание содействия в строительстве и оснащении больницы.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. В Кыргызстане открылась больница, которая была построена совместно с Узбекистаном, сообщает Минздрав.

"В Баткенской области Кыргызстана сдана в эксплуатацию инфекционная больница на 200 койко-мест. Строительство и оснащение оборудованием было полностью профинансировано Узбекистаном", - говорится в сообщении.

На открытии медучреждения министр здравоохранения Кыргызстана Алимкадир Бейшеналиев поблагодарил узбекских коллег за оказание содействия в строительстве и оснащении больницы, а также предоставленню гуманитарную помощь.

Он также высоко оценил вклад Узбекистана в борьбу с пандемией в условиях ограниченных финансовых возможностей и нехватки свободных мест в медучреждениях Кыргызстана.