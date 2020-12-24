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Узбекский газ вновь начал поступать в таджикский город Худжанд

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201224/15664763/Uzbekskiy-gaz-vnov-nachal-postupat-v-tadzhikskiy-gorod-Khudzhand.html

В первую очередь голубое топливо будет подаваться промышленным предприятиям города.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Spitnik. Узбекистан возобновил поставки газа в Худжанд, передает Sputnik Таджикистан

Дмитрий Гусев
Дмитрий Гусев / Facebook
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Накануне состоялась торжественная церемония запуска.

В ней приняли участие власти Согдийской области, руководители компаний-поставщиков ресурсов, местные и зарубежные журналисты.

На начальном этапе голубое топливо будет подаваться промышленным предприятиям города. 

"В настоящее время более половины промпредприятий уже заявили о переходе на альтернативное топливо. В дальнейшем компания намерена с учетом готовности жителей поэтапно подавать природный газ и населению", — заявил глава ЗАО "Сугдиёнгаз" Абдухаким Суфиев.

Напомним, что в 2012 году узбекская сторона приостановила подачу газа в соседнюю республику. Однако в сентябре 2018-го поставки в Таджикистан восстановились. 

Сейчас в Худжанде, куда начнет поступать узбекский газ, работают свыше 150 промышленных предприятий. 

Часть из них более 10 лет назад (когда подача голубого топлива была прекращена) перешли на другие виды топлива — электроэнергию и уголь.

Теги:
Таджикистан, Узбекистан, газ



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