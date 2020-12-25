В Кагане мать и двое детей скончались от отравления угарным газом

Несчастный случай произошел 23 декабря. В настоящее время по данному факту городской прокуратурой проводится расследование.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. На днях в махалле "Хужабарги", расположенной в городе Кагане от отравления угарным газом погибла мать и двое ее несовершеннолетних детей, сообщают в УЧС Бухарской области.

В ходе проведенного расследования выяснилось, что к скоплению и распространению угарного газа по всему дому привело закрытие дымохода отопительной печи.

В настоящее время по данному факту прокуратурой Кагана ведется следствие.