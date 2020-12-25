В Кагане мать и двое детей скончались от отравления угарным газом

Общество 10:06 25.12.2020 (обновлено 10:08 25.12.2020) Получить короткую ссылку 30 0 1
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Несчастный случай произошел 23 декабря. В настоящее время по данному факту городской прокуратурой проводится расследование.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. На днях в махалле "Хужабарги", расположенной в городе Кагане от отравления угарным газом погибла мать и двое ее несовершеннолетних детей, сообщают в УЧС Бухарской области. В ходе проведенного расследования выяснилось, что к скоплению и распространению угарного газа по всему дому привело закрытие дымохода отопительной печи.
В настоящее время по данному факту прокуратурой Кагана ведется следствие.