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Отравление угарным газом

В Кагане мать и двое детей скончались от отравления угарным газом

МЧС Узбекистана
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201225/15676078/V-Kagane-mat-i-dvoe-detey-skonchalis-ot-otravleniya-ugarnym-gazom.html

Несчастный случай произошел 23 декабря. В настоящее время по данному факту городской прокуратурой проводится расследование.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. На днях в махалле "Хужабарги", расположенной в городе Кагане от отравления угарным газом погибла мать и двое ее несовершеннолетних детей, сообщают в УЧС Бухарской области.

В ходе проведенного расследования выяснилось, что к скоплению и распространению угарного газа по всему дому привело закрытие дымохода отопительной печи.

В настоящее время по данному факту прокуратурой Кагана ведется следствие.

Теги:
Бухарская область, Бухара, МЧС Узбекистана, отравление газом, отравление, угарный газ



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