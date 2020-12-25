В Ташкенте прикрыли подпольный цех по производству поддельных медпрепаратов

Лекарственные средства предназначались для дальнейшей перепродажи после расфасовки и упаковки. В настоящее время по данному факту проводятся таможенные проверки.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Сотрудники Управления государственного таможенного комитета по Ташкентской области совместно с представителями других правоохранительных органов провели оперативное мероприятие в Юнусабадском районе столицы, сообщают в пресс-службе ГТК.

Во время оперативного мероприятия служащие при понятых осмотрели жилое помещение одного из жителей района. В его доме они обнаружили незаконно хранящиеся и изготовленные в подпольных цехах 153 кг лекарственных средств в форме таблеток на 294,3 млн сумов.

К тому же были обнаружены 166 упаковок (9 960 капсул) препарата "ZINC+ витамин С", 24 упаковки "Магне B6" и 70 тысяч единиц готовых этикеток для "ZINC+ витамин С".

В ходе расследования выяснилось, что лекарства предназначались для дальнейшей перепродажи после расфасовки и упаковки.

В настоящее время по данному факту проводятся таможенные проверки.