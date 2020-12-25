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Владельцев сайтов в Узбекистане обязали удалять противозаконные комментарии

Unsplash / Tyler Franta
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201225/15677263/-Vladeltsev-saytov-v-Uzbekistane-obyazali-udalyat-protivozakonnye-kommentarii.html

Установленный порядок распространяется на все информационные ресурсы, доступ к которым возможен на территории республики.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Владельцы сайтов, каналов в мессенджерах и блогеры в Узбекистане будут обязаны удалять комментарии пользователей с запрещенным законодательством контентом, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства страны.

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"Установить, что владельцу веб-сайта, страницы веб-сайта и/или мессенджера направляется уведомление об удалении информации, запрещенной к распространению законодательством Республики Узбекистан, при выявлении в комментариях, оставленных пользователями", — говорится в тексте документа.

В соответствии с электронным уведомлением центра по вопросам массовых коммуникаций Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК), запрещенную информацию необходимо будет удалить в течение 24 часов.

"Если информация не будет удалена, АИМК или Центр по вопросам массовых коммуникаций могут обратиться в администрацию социальной сети или мессенджера либо с исковым заявлением в судебные органы", — отмечается в документе.

Установленный порядок распространяется на все информационные ресурсы, доступ к которым возможен на территории Узбекистана.

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В Узбекистане в сентябре 2018 года был создан специальный реестр информационных интернет-ресурсов с запрещенным содержанием, доступ пользователей к ним заблокирован. Выявлением сайтов, нарушающих требования законодательства, занимается центр мониторинга в сфере массовых коммуникаций на основе жалоб физических и юридических лиц. В частности, в республике заблокирован доступ к порядка 40 интернет-ресурсам, по мнению властей, занимающихся пропагандой экстремизма и терроризма.

В соответствии с законодательством, в список запрещенного контента входит распространение порнографии, информации экстремистского, террористического, сепаратистского, фундаменталистского характера, пропаганда межрелигиозной, межнациональной, межэтнической вражды, распространение наркотиков и психотропных веществ, разглашение государственной тайны.

Теги:
комментарий, СМИ, Сайт, мессенджер, блогер, Узбекистан



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