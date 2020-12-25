Владельцев сайтов в Узбекистане обязали удалять противозаконные комментарии

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Владельцы сайтов, каналов в мессенджерах и блогеры в Узбекистане будут обязаны удалять комментарии пользователей с запрещенным законодательством контентом, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства страны.
В соответствии с электронным уведомлением центра по вопросам массовых коммуникаций Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК), запрещенную информацию необходимо будет удалить в течение 24 часов.
"Если информация не будет удалена, АИМК или Центр по вопросам массовых коммуникаций могут обратиться в администрацию социальной сети или мессенджера либо с исковым заявлением в судебные органы", — отмечается в документе.
Установленный порядок распространяется на все информационные ресурсы, доступ к которым возможен на территории Узбекистана.
В соответствии с законодательством, в список запрещенного контента входит распространение порнографии, информации экстремистского, террористического, сепаратистского, фундаменталистского характера, пропаганда межрелигиозной, межнациональной, межэтнической вражды, распространение наркотиков и психотропных веществ, разглашение государственной тайны.