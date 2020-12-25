UzAirways отменила два рейса во Франкфурт-на-Майне

Ранее власти РУз ввели запрет с 21 декабря по 10 января на въезд в страну граждан из восьми стран в связи с ухудшением там эпидемиологической ситуации с коронавирусом COVID-19. В список вошла и Германия.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Uzbekistan Airways отменила два рейса в немецкий город Франкфурт-на-Майне, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Власти Узбекистана ввели запрет с 21 декабря по 10 января на въезд в страну граждан из восьми стран в связи с ухудшением там эпидемиологической ситуации с коронавирусом COVID-19. В список вошла и Германия.

"Согласно решению республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом, принятому из-за выявления нового штамма COVID, авиакомпания Uzbekistan Airways сообщает об отмене рейсов во Франкфурт 28 декабря 2020 года и 7 января 2021 года", — говорится в публикации.

Граждане Узбекистана и лица без гражданства, посещавшие в течение последних 14 дней Великобританию, Италию, Германию, Данию, Австрию, Австралию, Нидерланды и ЮАР, после прибытия в республику через третьи страны должны помещаться на обязательный 14-дневный карантин в отеле за свой счет.