Вся правда о Фонде Сороса: как он работает в постсоветских странах

Деятельность западных фондов на словах преследует благородные цели — борьбу с коррупцией и становление демократии, однако в реальности все совсем иначе, считает член молдавского парламента Богдан Цырдя.

Почти во всех бывших советских республиках можно проследить влияние западных неправительственных организаций, уверен депутат молдавского парламента от Партии социалистов Богдан Цырдя. Он рассказал Sputnik о том, как работают эти структуры и чего добиваются.

Доказывать нужно фактами

Фонд Сороса и фонд Конрада Аденауэра финансируют ряд молдавских НПО, уверен Богдан Цырдя. А эти неправительственные организации координируют свои действия друг с другом, действуя в интересах спонсоров, в том числе политических. Свои рассуждения политик подкрепил 1,5 тысячи ссылок в своей книге "Гражданское общество Молдовы: Спонсоры. НПО-кратия. Культурные войны".

"После ее выхода на молдавском языке (выход на русском запланирован на весну 2021 года. — Прим. ред.) реакция не заставила себя ждать. Сразу же среагировал глава миссии Евросоюза в Молдове Петер Михалко, затем — посол Голландии и фонд Сороса", — рассказывает он.

В книге Богдана Цырди — 759 страниц. В печать она вышла 21 октября этого года — и буквально в тот же вечер Фонд Сороса назвал ее "грубыми нападками на гражданское общество Молдовы".

"Получилось, как говорили: "Не читал, но осуждаю". Мой труд обвинили в том, что он угрожает устоям демократии, верховенству права и вообще европейским ценностям. Но если фонд выступает за свободу слова, почему бы сначала не обсудить книгу? Если вы считаете, что тут ложь и фальсификации, пожалуйста, тут 1519 ссылок и 600 источников, я готов к полемике", — говорит Богдан Цырдя.

Между тем оппоненты в ответ промолчали, подчеркивает депутат.

"Вначале НПО говорили, что мы манипулируем цифрами. Тогда я на пресс-конференции показал скриншоты их же финансовых отчетов. Безусловно, опровергнуть эти факты им было нечем, разве что размытыми формулировками о том, что моя книга кому-то угрожает", — рассуждает автор.

Поле деятельности

На постсоветском пространстве активно продвигается мысль: неправительственные организации — это знак равенства с гражданским обществом. Но это не так, утверждает Богдан Цырдя. Организации, финансируемые извне, мало затрагивают реальные локальные проблемы — только повестку спонсоров.

"Возьмем как пример Молдову. Какие проблемы поднимают НПО здесь? Радикальный феминизм, ювенальная юстиция, демократизация — так, как они ее понимают. Что это имеет общего с нашими проблемами? А наши проблемы — это бедность (мы самая бедная страна Европы), коррумпированность, в которой мы соревнуемся с Украиной, и безработица. У нас треть граждан за границей", — перечисляет автор.

Деятельность западных фондов на словах преследует благородные цели — борьбу с коррупцией и становление демократии, отмечает политик. Однако в реальности все ограничивается наблюдениями и составлением различных списков — например, рейтинга свободы слова или индекса демократии.

"Но ведь они на самом деле никак не меняют ситуацию, — говорит Богдан Цырдя. — Посмотрите на бюджет молдавских НПО — это миллионы долларов. А бюджет образования намного меньше, хотя для развития общества именно эта сфера является одной из самых важных. Или европейские структуры любят говорить, что дают Молдове деньги. Но где они реально? Из 100 миллионов евро, направленных на реформу юстиции, только 10 потрачены непосредственно на оборудование для судов. Основная часть — конторы, которые якобы реформируют юстицию, кофе-брейки. Получается, деньги фонд дает сам себе".

Во всех странах организации, финансируемые фондом Сороса, ведут себя одинаково и используют два варианта работы, говорит Богдан Цырдя.

"Как пример: Фонд Сороса появился одновременно везде и сначала спонсировал книги по истории. О чем там писали? Внушали, какая каждая страна отсталая и как ей теперь помогут. Затем фонд открыл грантовые проекты. Для чего? Чтобы привлечь юные умы. Их брали якобы для семинаров и исследований, а люди, сами не понимая, предоставляли развединформацию о своих государствах. За этим ведь никто не следил, потому что в 1990-х везде был бардак", — считает политик.

Первый вариант действий — мягкий, поясняет Цырдя. "Сначала в стране открывается фонд, он же создает НПО и некоммерческие организации, потом он же начинает финансировать другие структуры, и так образуется сеть, которая действует не в интересах страны, а спонсоров. По сетевому же принципу фонд потом продвигает своих людей в структурах власти".

В качестве примера Богдан Цырдя приводит Армению, где высокопоставленным чиновниками при Николе Пашиняне стали выходцы из структур Сороса.

Примером жесткого влияния различных фондов молдавский политик называет волнения в Беларуси.

"Запад открыто поддерживает белорусскую оппозицию (11 декабря Еврокомиссия одобрила выделение 24 миллионов евро на поддержку гражданского общества в республике. — Прим. ред.). Думаю, никто в Беларуси не анализировал деятельность местных фондов глубоко, а ведь просто так революция не появляется. Для нее должны быть условия", — указал Цырдя.