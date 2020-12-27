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Предприниматель во время работы

В Узбекистане обновят и расширят портал открытых данных

© Flickr / datos.gob.es
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201227/15686711/V-Uzbekistane-obnovyat-i-rasshiryat-portal-otkrytykh-dannykh.html

Госкомстату поручено совместно с министерствами и ведомствами обеспечить участие страны в Международной хартии и соответствующих рейтингах.

ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. Кабинет Министров Узбекистана утвердил Концепцию дальнейшего развития портала открытых данных в 2021-2025 годах и дорожную карта по ее реализации.

В соответствии с документом, на Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций возложена ответственность за его техническую поддержку и бесперебойную работу.

Мининфокому поручено разработать проектно-техническую документацию новой версии Портала и обеспечить его запуск до 1 августа 2021 года. К тому же, опираясь на международный опыт, необходимо предусмотреть ведение данных в стандартизированной форме, обеспечить учет потребностей населения и хозяйствующих субъектов в открытых наборах данных.

Кроме того, Государственный комитет по статистике будет нести ответственность за формирование и обновление перечня открытых данных госорганов и организаций. Также Госкомстату необходимо совместно с соответствующими министерствами и ведомствами обеспечить участие Узбекистана в Международной хартии открытых данных, а также в рейтингах "Глобальный индекс открытых данных" и "Барометр открытых данных".

Основные стратегические направления развития системы открытых данных:

  • совершенствование нормативно-правовой базы открытых данных;
  • методическая, организационная и информационно-технологическая поддержка открытости данных;
  • регулярное проведение мероприятий “Open Data Day” и “Open Data Week”;
  • проведение мониторинга открытых данных, расширение информационной базы;
  • повышение квалификации и навыков сотрудников, работающих с открытыми данными.

Напомним: портал открытых данных создан в марте 2015 года. В настоящее время на площадке уже размещено более 10 тысяч наборов открытых данных 147 министерств и ведомств. Однако технические возможности действующей базы сейчас ограничены, а открытые данные министерств и ведомств своевременно не обновляются. К тому же отсутствует мониторинг предоставления открытых данных, а также ограничено межведомственное взаимодействие.

Теги:
Единый портал, Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, Мининфоком, Госкомстат



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