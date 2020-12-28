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Жители Сурхандарьинской области подожгли шины в знак протеста – видео

© Sputnik / Александр Пирагис
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201228/15689107/Zhiteli-Surkhandarinskoy-oblasti-podozhgli-shiny-v-znak-protesta---video.html

Из-за отсутствия электричества в домах и квартирах отчаявшиеся граждане вышли на проезжую часть дороги и устроили там пожар.

ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. Жители махалли "Оби Хает" Сурхандарьинской области в знак протеста, связанного с отключением электричества, подожгли шины на проезжей части дороги. Об этом стало известно из сюжета видео, распространившегося в сети "Интернет".

В областном хокимияте сообщают, что инцидент случился 27 декабря. Сбой в подаче электроэнергии произошел 25 декабря из-за поломки трансформатора мощностью 630 кВА. В результате неполадок 545 домохозяйств и 165 квартир остались без света.

В администрации отмечают, что 26 декабря был установлен еще один трансформатор мощностью 400 кВА. Однако резкое увеличение потребления электроэнергии в связи с похолоданием, привело к повреждению очередного оборудования.

Уточняется, что в настоящее время проблема устранена. Накануне был установлен новый трансформатор мощностью 630 кВА. Население было полностью обеспечено электроэнергией, подчеркнули в хокимияте.




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