Жители Сурхандарьинской области подожгли шины в знак протеста – видео

Из-за отсутствия электричества в домах и квартирах отчаявшиеся граждане вышли на проезжую часть дороги и устроили там пожар.

ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. Жители махалли "Оби Хает" Сурхандарьинской области в знак протеста, связанного с отключением электричества, подожгли шины на проезжей части дороги. Об этом стало известно из сюжета видео, распространившегося в сети "Интернет".

В областном хокимияте сообщают, что инцидент случился 27 декабря. Сбой в подаче электроэнергии произошел 25 декабря из-за поломки трансформатора мощностью 630 кВА. В результате неполадок 545 домохозяйств и 165 квартир остались без света.

В администрации отмечают, что 26 декабря был установлен еще один трансформатор мощностью 400 кВА. Однако резкое увеличение потребления электроэнергии в связи с похолоданием, привело к повреждению очередного оборудования.

Уточняется, что в настоящее время проблема устранена. Накануне был установлен новый трансформатор мощностью 630 кВА. Население было полностью обеспечено электроэнергией, подчеркнули в хокимияте.