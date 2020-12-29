Продажа льготных транспортных карт стартует в Ташкенте с 1 января

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. С нового года в столице льготные транспортные карты начнут реализовывать в киосках продаж ежемесячных проездных билетов, сообщают в "Тошшахартрансхизмат".

"С 1 января 2021 года льготные (студенческие, социальные, ученические) транспортные карты, предоставляемые оператором "АТТО", можно приобрести в 70 киосках продаж ежемесячных проездных билетов города Ташкента при наличии необходимых документов", – информирует пресс-служба компании.

Отмечается, что сами льготные карты выдаются бесплатно, произвести оплату нужно будет только за выбранный тариф.

Кроме того, в январе электронные проездные билеты на первый месяц 2021 года будут автоматически обеспечены 30-дневным тарифом.

Напомним: с 1 декабря компания Avtomatlashtirilgan transport to'lov tizimi operatori установила новые цены на транспортную карту ATTO. В организации заявили, что акция на приобретение их продукции за пять тысяч сумов завершилась, теперь месячные проездные карточки можно купить только за 15 тысяч сумов.