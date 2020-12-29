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Единая карта оплаты

Продажа льготных транспортных карт стартует в Ташкенте с 1 января

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201229/15703220/Prodazha-lgotnykh-transportnykh-kart-startuet-v-Tashkente-s-1-yanvarya.html

Приобрести специальную продукцию ташкентцы смогут в киосках по реализации ежемесячных проездных билетов.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. С нового года в столице льготные транспортные карты начнут реализовывать в киосках продаж ежемесячных проездных билетов, сообщают в "Тошшахартрансхизмат".

"С 1 января 2021 года льготные (студенческие, социальные, ученические) транспортные карты, предоставляемые оператором "АТТО", можно приобрести в 70 киосках продаж ежемесячных проездных билетов города Ташкента при наличии необходимых документов", – информирует пресс-служба компании. 

Отмечается, что сами льготные карты выдаются бесплатно, произвести оплату нужно будет только за выбранный тариф.

В автобусах Ташкента заработали единые транспортные карты.
Министерство транспорта Узбекистана
В автобусах Ташкента заработали единые транспортные карты

Кроме того, в январе электронные проездные билеты на первый месяц 2021 года будут автоматически обеспечены 30-дневным тарифом.

Напомним: с 1 декабря компания Avtomatlashtirilgan transport to'lov tizimi operatori установила новые цены на транспортную карту ATTO. В организации заявили, что акция на приобретение их продукции за пять тысяч сумов завершилась, теперь месячные проездные карточки можно купить только за 15 тысяч сумов.

Теги:
льгота, Ташкент, Тошшахартрансхизмат, транспортная карта, плата за проезд



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