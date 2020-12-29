Сколько денег потеряли UzAuto Motors из-за последнего скандала

В компании считают, что подобные "заказные" материалы негативно сказываются на инвестиционной привлекательности Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 29 дек - Sputnik. В UzAuto Motors рассказали о потере 562 миллиардов сумов из-за ложной информации о них в СМИ, следует из сообщения директора юридического департамента компании Рустама Шаймардонова.

Более того, распространение различных клеветнических и необоснованных сообщений в СМИ и социальных сетях по "специальному заказу" оказало негативное влияние не только на репутацию компании, но и на экономику Узбекистана.

"В августе-сентябре текущего года ежедневная выручка UzAuto Motors уменьшилась на 30-40 млрд сумов, в результате чего компания недополучила 562 млрд сумов. Такие потери препятствовали уплате компанией налогов и других социальных платежей в госбюджет. В результате возникновения дефицита средств, платежи по аккредитиву, запланированные на сентябрь, и платежи иностранным партнерам были оплачены с задержкой в октябре-ноябре", - говорится в сообщении.

Также в компании считают, что подобные "заказные" материалы негативно сказываются на инвестиционной привлекательности Узбекистана и вызывают у многих инвесторов сомнения относительно возможности привлечения инвестиций в страну.

В UzAuto Motors напомнили, что подобные сообщения стали причиной задержки отсрочки подписания договора о сотрудничестве государственного значения, в рамках которого ожидалось привлечение инвестиций в размере 150 млн евро.

Напомним, в начале октября 2020 года Ташкентский городской административный суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы в отношении UzAuto Motors по поводу цен на машины. В автокомпании также обратились с ходатайством о закрытии судебного разбирательства.

А 30 октября Ташкентский городской административный суд принял решение не в пользу Антимонопольного комитета в разбирательстве с UzAuto Motors. АМК было предписано выплатить госпошлину в размере 2 230 000 сумов в актив АО UzAuto Motors и оплатить почтовые расходы на 20 000 сумов.