Сколько тестов на COVID-19 провели в РФ с начала пандемии

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За сутки в стране провели 395 тысяч тестирований. Под наблюдением врачей на сегодня остаются 663 398 человек.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Более 90,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19 проведено в России c начала пандемии, сообщили в пресс-служба Роспотребнадзора.
Под медицинским наблюдением на сегодня остаются 663 398 человек.
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Sputnik / Павел Бедняков
За сутки в стране провели 395 тысяч тестирований.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявлено в общей сложности 80 155 187 инфицированных, скончалось 1 771 128 человек.
В Узбекистане число зафиксированных случаев за прошедший день увеличилось еще на 78 и достигло 76 985. Умерли 614 человек, выздоровели — 74 789.