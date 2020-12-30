Тендер на строительство еще трех гелиостанций на 500 МВт объявят в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана в феврале 2021 года объявит тендер на строительство трех солнечных электростанций общей мощностью 500 МВт, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министерство энергетики Республики Узбекистан объявляет о начале третьего проекта по строительству трех солнечных фотоэлектрических станций (ФЭС) общей мощностью 500 МВт, инвесторы которых будут выявлены в результате их участия в тендере", — говорится в публикации на сайте Минэнерго.

По данным министерства, начало третьего проекта запланировано на февраль 2021 года. Строительство ФЭС на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) намечено в Бухарской, Наманганской и Хорезмской областях.

В Минэнерго напомнили, что в 2019 году компания Masdar из ОАЭ выиграла тендер на строительство к августу 2021-го первой гелиостанции в Узбекистане, на территории Навоийской области, мощностью 100 МВт на условиях ГЧП. В начале 2020 года был объявлен тендер на строительство еще двух ФЭС в Самаркандской и Джизакской областях общей мощностью 400 МВт. Финансирование проектов будет осуществляться за счет средств инвесторов и международных финансовых институтов.

Проекты строительства гелиостанций реализуются в рамках программы правительства Узбекистана по диверсификации энергетического баланса страны, в частности, за счет строительства солнечной генерации мощностью до 5 ГВт к 2030 году.

В структуре топливно-энергетических ресурсов Узбекистана 97 процентов занимают нефть и газ, 2,3 процента — уголь, 0,7 процента — гидроэнергетика. В то же время потенциал возобновляемых источников энергии Узбекистана составляет около 51 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Потенциал солнечной энергии в республике, где солнечными бывают 300 дней в году, — порядка 50,973 миллиарда тонн нефтяного эквивалента.