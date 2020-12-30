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Жители Ташкента по возможности приобретают маски для профилактики вируса

Довольны ли узбекистанцы ситуацией в стране – данные опроса

© Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201230/15707036/Dovolny-li-uzbekistantsy-situatsiey-v-strane--dannye-oprosa.html

Многие респонденты считают, что в условиях карантинных ограничений в стране были приняты эффективные меры по созданию новых рабочих мест.

ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. Социально-экономическое положение в Узбекистане, несмотря на пандемию коронавируса, оценивают положительно 61,3% опрошенных жителей страны, свидетельствуют данные центра изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" ("Социальное мнение").

"Несмотря на объективные трудности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, 61,3% граждан положительно оценивают текущее социально-экономическое положение в стране", - говорится в сообщении.

При этом 62,9% респондентов считают, что в условиях карантинных ограничений в стране были приняты эффективные меры по созданию новых рабочих мест, решению проблем обеспечения занятости и повышению реальных доходов граждан.

Согласно данным опроса, 62,3% граждан оценили работу госорганов в период пандемии как хорошую, 27,9% посчитали ее лишь удовлетворительной - из-за дефицита защитных масок и лекарств, необходимых для лечения больных, а также недостатков работы службы скорой помощи.

Пассажир в зале ожидания
© Sputnik / Артем Житенев
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"В ходе опроса 39,5% его участников отметили, что их материальное состояние в 2020 году не изменилось, а у 5,7% респондентов оно улучшилось. Каждый второй респондент (50,5%) убежден, что благосостояние его семьи в 2021 году повысится, по мнению 29,1%, уровень жизни сохранится на прежнем уровне", - отмечается в сообщении.

Опрос проходил в 12 областях Узбекистана, в автономии Каракалпакстан и Ташкенте. Были опрошены около 1,2 тысячи человек. Из них 49% - мужчины и 51% - женщины, горожане - 51%, сельские жители - 49%. В опросе участвовали представители различных возрастных групп с 18 лет.

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, опрос, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан



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