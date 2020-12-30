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Парад Дедов Морозов в Бухаре

Можно, если осторожно: в Узбекистане разрешили отмечать Новый год на широкую ногу

Хокимият г. Бухара
Общество
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Те, у кого в момент проверки будет отсутствовать ПЦР-тест, должны будут сдать экспресс-тест на COVID-19 в месте проведения праздников на основании договора с частной лабораторией или санитарно-эпидемиологической службой.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Республиканская специальная комиссия разрешила встречать Новый год в больших компаниях в банкетных залах, гостиницах, ресторанах и кафе.

Учитывая, что эпидемическая ситуация с коронавирусом в Узбекистане стабилизировалась, теперь можно пригласить 31 и 1 января на праздник больше 30 человек. Важно, чтобы все гости сдали ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19.

В гостиницах, банкетных залах, кафе и ресторанах будет установлен контроль за соблюдением эпидемических требований с привлечением сотрудников санитарно-эпидемиологической службы на договорной основе.

Как в Узбекистане правильно встретить Новый год
Как встретить Новый год правильно

Те, у кого в момент проверки будет отсутствовать ПЦР-тест, должны будут сдать экспресс-тест на COVID-19 в месте проведения праздников на основании договора с частной лабораторией или санитарно-эпидемиологической службой.

В Республиканской спецкомиссии отметили, что приняли такое решение для того, чтобы люди могли отметить праздник в хорошем настроении. И призвали жителей внимательно относиться к своему и здоровью близких во время праздников, правильно пользоваться медицинскими масками и строго придерживаться требований.

Теги:
Карантин, Узбекистан, новогодние праздники, праздник, Новый год



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