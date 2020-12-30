Сколько врачей будут дежурить в Новый год — данные Минздрава

Медицинские услуги играют особую роль в том, чтобы население отметило праздник в мире, спокойствии и гармонии, отметили в ведомстве.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Новый год уже совсем скоро, и в то время, как у большинства граждан будут выходные, есть категория работников, которые будут дежурить, несмотря на праздник.

К ним относятся врачи и медработники. Все медучреждения будут действовать в праздничные дни непрерывно и круглосуточно.

"В частности, в праздничные дни в существующих в системе Министерства здравоохранения 2 369 амбулаторно-поликлинических учреждениях, а также во всех больницах районных, областных и республиканского уровней, специализированных научно-практических медицинских центрах, клиниках медицинских высших образовательных учреждений медработники будут обслуживать население на основе дежурства", — отметили в Минздраве Узбекистана.

Больницы экстренной медпомощи и неотложки будут также работать непрерывно.

В ведомстве отметили, что в период праздников будут действовать Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, его 13 региональные филиалы, все отделения в системе районных и городских медицинских объединений.

"По республике в рабочем режиме будут 14 Call-центров и квалифицированную медицинскую помощь населению в круглосуточном режиме на основе дежурства будут оказывать 12 837 врачей и 27 653 средних медицинских работника из существующих 2 748 бригад системы "скорой помощи", — рассказали в Минздраве.

Также в праздники будут функционировать 219 роддомов: на смену в Новый год выйдут 583 акушера-гинеколога, 344 неонатолога, 1 172 акушера и 2 042 медсестры.

В остальные праздничные дни дежурить будет такое же количество медработников и врачей.