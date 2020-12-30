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Саида Мирзиёева побывала в Нукусе в рамках благотворительной акции

Саида Мирзиёева побывала в Нукусе в рамках благотворительной акции

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Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201230/15710421/Saida-Mirzieva-pobyvala-v-Nukuse-v-ramkakh-blagotvoritelnoy-aktsii.html

Она посетила Республиканскую офтальмологическую больницу и узнала, как работает мобильная лаборатория для медицинского осмотра.

ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. В рамках акции Ko'ngil ko'zi началась практическая работа по обследованию слепых и слабовидящих детей. Ради этого Саида Мирзиёева приехала со своей командой в Нукус, об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Саида Мирзиёева побывала в Нукусе в рамках благотворительной акции
Telegram
Саида Мирзиёева побывала в Нукусе в рамках благотворительной акции

"С помощью Всевышнего в рамках этого проекта мы рассмотрим случай каждого из 3000 детей и приложим все усилия, чтобы они выздоровели",  - написала Саида Мирзиёева.

Саида Мирзиёева побывала в Нукусе в рамках благотворительной акции
Telegram
Саида Мирзиёева побывала в Нукусе в рамках благотворительной акции

Она посетила Республиканскую офтальмологическую больницу и узнала, как работает мобильная лаборатория для медицинского осмотра, оборудованы операционные и другие помещения, возможности телемедицины.

Саида Мирзиёева побывала в Нукусе в рамках благотворительной акции
Telegram
Саида Мирзиёева побывала в Нукусе в рамках благотворительной акции

За день были обследованы 14 детей и установлено, что у 6 из них можно улучшить зрение. Один ребенок был прооперирован и его зрение восстановилось на 20%.

Напомним, благотворительный проект "Кунгил кузи" начал свою реализацию в марте 2019 года.

Он направлен на создание благоприятных условий для образования, интеллектуального и духовного развития слепых и слабовидящих детей, а также их дальнейшую адаптацию в жизни и обществе.

Теги:
благотворительность, дети, Нукус, Узбекистан, Узбекистан, Саида Мирзиёева



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