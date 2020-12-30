Она посетила Республиканскую офтальмологическую больницу и узнала, как работает мобильная лаборатория для медицинского осмотра.

ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. В рамках акции Ko'ngil ko'zi началась практическая работа по обследованию слепых и слабовидящих детей. Ради этого Саида Мирзиёева приехала со своей командой в Нукус, об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Telegram Саида Мирзиёева побывала в Нукусе в рамках благотворительной акции

"С помощью Всевышнего в рамках этого проекта мы рассмотрим случай каждого из 3000 детей и приложим все усилия, чтобы они выздоровели", - написала Саида Мирзиёева.

Telegram Саида Мирзиёева побывала в Нукусе в рамках благотворительной акции

Она посетила Республиканскую офтальмологическую больницу и узнала, как работает мобильная лаборатория для медицинского осмотра, оборудованы операционные и другие помещения, возможности телемедицины.

Telegram Саида Мирзиёева побывала в Нукусе в рамках благотворительной акции

За день были обследованы 14 детей и установлено, что у 6 из них можно улучшить зрение. Один ребенок был прооперирован и его зрение восстановилось на 20%.

Напомним, благотворительный проект "Кунгил кузи" начал свою реализацию в марте 2019 года.

Он направлен на создание благоприятных условий для образования, интеллектуального и духовного развития слепых и слабовидящих детей, а также их дальнейшую адаптацию в жизни и обществе.