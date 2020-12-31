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Инфекционный госпиталь

С 1 января упразднят антикризисный фонд по преодолению последствий COVID

© Sputnik / Кирилл Шипицин
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Фонд с капиталом более 1 миллиарда долларов был создан в марте по решению главы государства. Правительству было поручено привлечь внешние заимствования для финансирования госбюджета и фонда. Средства предоставили МВФ, Всемирный и Азиатский банки.

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Так, согласно постановлению президента, с 1 января в республике прекратит свою деятельность антикризисный фонд для преодоления последствий пандемии COVID-19. 

"Упразднить с 1 января 2021 года антикризисный фонд при Министерстве финансов, обеспечить перечисление в республиканский бюджет Республики Узбекистан неосвоенной части средств, выделенных в счет средств фонда, а также остаток средств данного фонда на конец текущего года", — говорится в тексте документа.

Для справки: фонд с капиталом более 1 миллиарда долларов для преодоления последствий COVID-19 был создан в марте по поручению главы государства. 

Вакцинация от COVID-19
© Sputnik / Павел Бедняков
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Правительству было дано указание принять меры по привлечению внешних заимствований для финансирования госбюджета и антикризисного фонда. В частности, средства предоставили Международный валютный фонд — 375 миллионов долларов, Всемирный банк — 295 миллионов долларов и Азиатский банк развития — 600 миллионов долларов.

В 2021 году, согласно постановлению, мероприятия по противодействию распространению COVID будут финансироваться в рамках расходов госбюджета.

Ранее Мирзиёев сообщал, что из госбюджета в антикризисный фонд было направлено 16 триллионов сумов.

В следующем году власти республики намерены направить 3 триллиона сумов на вакцинацию и борьбу с COVID-19. 

Теги:
пандемия, коронавирус, Узбекистан, фонд, кризис



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