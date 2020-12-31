Около тысячи узбекистанцев в 2021-м пройдут профобучение в WorldSkills Russia

World Skills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профподготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в World Skills в 2012-м, Узбекистан — в январе 2020-го.

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. В 2021 году профессиональное обучение по стандартам World Skills Russia пройдут около тысячи трудовых мигрантов из Узбекистана.

Об этом сообщили в Министерстве занятости и трудовых отношений республики.

Летом глава государства Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам привлечь образовательные учреждения в России для обучения соотечественников, работающих на территории страны, русскому языку и профессиональным навыкам.

Осенью Министерство занятости и труда, вуз РУДН и союз "Молодые профессионалы (World Skills Russia)" подписали меморандум об открытии в пяти городах России (Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске) бесплатных курсов по изучению русского языка и освоению профессий, востребованных на российском рынке труда.

Итоги к концу 2020 года такие: на сегодняшний день, уже 343 мигранта из Узбекистана завершили обучение и получили специальные сертификаты.

"Уже 343 наших соотечественника прошли профессиональное обучение в различных образовательных учреждениях Российской Федерации и получили сертификаты World Skills. 179 узбекистанцев продолжают профессиональное обучение. Сформирован список из еще 802 трудовых мигрантов, которым это предстоит", — отметили в Минзанятости.

Также накануне в Центре опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга 39 граждан Узбекистана получили сертификаты World Skills после обучения в трех колледжах северной столицы по специальностям "сварщик", "электромонтаж" и "поварское дело".

По мнению многих экспертов, профобучение в рамках World Skills Russia — отличная возможность для трудовых мигрантов повысить свою квалификацию и востребованность на рынке труда.

По официальным данным, на заработках за пределами Узбекистана находятся около 2 миллионов человек — это примерно 20% экономически активного населения страны.

Из них 1,5 миллиона граждан находятся в России.