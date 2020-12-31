Россия откроет в Узбекистане миграционный центр — работа начнется в 2021-м

Правительственная делегация Узбекистана и руководство МВД России в Москве обсудили вопросы взаимодействия двух стран в миграционной сфере.

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Работа по открытию в Узбекистане представительства паспортно-визовой службы при МВД РФ начнется в 2021 году.

Об этом стало известно по итогам переговоров между правительственной делегацией Узбекистана и руководством МВД России в Москве.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия двух стран в миграционной сфере.

"По итогам встречи достигнута договоренность о направлении в Узбекистан в начале 2021 года группы специалистов для организации работы представительства паспортно-визовой службы при МВД России в Узбекистане", — рассказали в Минзанятости.

Отмечается, что в рамках реализации ранее достигнутых договоренностей, МВД РФ легализовано 50,7 тысячи узбекистанцев, находящихся в России на незаконных основаниях.

Кроме того, МВД и Минстрой РФ разработали и внесли в оперштаб по борьбе с COVID-19 регламент, подразумевающий упрощенный и организованный въезд на российскую территорию трудовых мигрантов для работы на стройках.

На прошлой неделе Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана подписало в Москве соглашения с ФГУП "Паспортно-визовый сервис" при МВД России и ГБУ "Многофункциональный миграционный центр" Москвы.

Эти соглашения предусматривают открытие фронт-офисов миграционных центров на территории Узбекистана.

Также ранее в МВД разработали проект нового закона о мигрантах. Документ предполагает, что иностранные трудящиеся будут проходить дактилоскопию и медосмотр до прибытия в Россию.

Предполагается, что эти процедуры иностранцы смогут пройти в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ.

По официальным данным, за пределами Узбекистана работают около 2 миллионов человек — это примерно 20% экономически активного населения страны.

Из них 1,5 миллиона граждан выезжают на заработки именно в Россию.