16:21 31 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.27
  • EUR12786.03
  • USD10476.92
Поиск

Россия откроет в Узбекистане миграционный центр — работа начнется в 2021-м

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
Получить короткую ссылку
26501
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/1f/15712071.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201231/15712123/Rossiya-otkroet-v-Uzbekistane-migratsionnyy-tsentr--rabota-nachnetsya-v-2021-m.html

Правительственная делегация Узбекистана и руководство МВД России в Москве обсудили вопросы взаимодействия двух стран в миграционной сфере.

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Работа по открытию в Узбекистане представительства паспортно-визовой службы при МВД РФ начнется в 2021 году.

Об этом стало известно по итогам переговоров между правительственной делегацией Узбекистана и руководством МВД России в Москве. 

Стороны обсудили вопросы взаимодействия двух стран в миграционной сфере.

"По итогам встречи достигнута договоренность о направлении в Узбекистан в начале 2021 года группы специалистов для организации работы представительства паспортно-визовой службы при МВД России в Узбекистане", — рассказали в Минзанятости.

Отмечается, что в рамках реализации ранее достигнутых договоренностей, МВД РФ легализовано 50,7 тысячи узбекистанцев, находящихся в России на незаконных основаниях.

Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы близ деревни Сахарово
© Sputnik / Максим Блинов
В России упростят оформление документов для мигрантов из Узбекистана

Кроме того, МВД и Минстрой РФ разработали и внесли в оперштаб по борьбе с COVID-19 регламент, подразумевающий упрощенный и организованный въезд на российскую территорию трудовых мигрантов для работы на стройках. 

На прошлой неделе Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана подписало в Москве соглашения с ФГУП "Паспортно-визовый сервис" при МВД России и ГБУ "Многофункциональный миграционный центр" Москвы.

Эти соглашения предусматривают открытие фронт-офисов миграционных центров на территории Узбекистана.

Также ранее в МВД разработали проект нового закона о мигрантах. Документ предполагает, что иностранные трудящиеся будут проходить дактилоскопию и медосмотр до прибытия в Россию. 

Предполагается, что эти процедуры иностранцы смогут пройти в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ.

По официальным данным, за пределами Узбекистана работают около 2 миллионов человек — это примерно 20% экономически активного населения страны.

Из них 1,5 миллиона граждан выезжают на заработки именно в Россию. 

 

Теги:
Узбекистан, Россия, трудовые мигранты, Мигранты



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Заливное, оливье и консервы: новогодний стол по-советски - фотолента
Новогодняя ёлка в центре Ташкента
В Узбекистане перепели новогодний хит "В лесу родилась ёлочка" — видео
Как в Узбекистане правильно встретить Новый год
Как в Узбекистане правильно встретить Новый год

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться