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В России обнаружили останки носорога времен Ледникового периода — фото

© Sputnik / Владимир Вдовин
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201231/15713598/V-Rossii-obnaruzhili-ostanki-nosoroga-vremen-Lednikovogo-perioda--foto.html

Археологи отмечают, что найденному животному было всего 3-4 года. Его тело сохранилось лучше, чем ранее найденные экземпляры этого вида.

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. В Сибири археологи откопали останки шерстистого носорога, который жил во времена Ледникового периода. 

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Туша была найдена в уникальной сохранности — 80%. Такое стало возможным благодаря вечной мерзлоте, рассказал ведущий научный сотрудник отдела изучения мамонтовой фауны при Академии наук региона Валерий Плотников.

По его словам, сохранились все конечности, некоторые внутренние органы и даже рог, представляющий особую ценность. 

"Сохранился и небольшой носовой рог — это является редкостью, так как он довольно быстро разлагается. При исследовании выявили на нем следы стертости, то есть, носорог им активно пользовался для добычи пищи", — заявил ученый.
Yakutia-Daily
В Якутии нашли тушу шерстистого носорога уникальной сохранности

Отмечается, что найденному носорогу было всего 3-4 года, когда он погиб.

Предположительно, животное утонуло в реке. 

"Абыйского носорога уже сейчас можно назвать единственным в мире: ранее не находили даже костных останков особей такого возраста, не говоря уже о сохранившихся тушах животных. Как правило, это были либо детеныши, либо взрослые особи", — рассказал доктор биологических наук Альберт Протопопов, специализирующийся на изучении мамонтовой фауны.

Ранее наиболее сохранившимся считался Колымский носорог, найденный в 2007 году. По оценкам палеонтологов, уцелело около 60% туши.

В разные годы в Сибири также были обнаружены туши еще одного детеныша носорога, а также пещерных львят. 

Теги:
Сибирь, Якутия, Россия, кости, животные, история



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