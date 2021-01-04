Рекордная цена: в Самарканде на аукционе продали автономер за $57 тысяч

Комиссионный сбор за сделку составляет 29 млн сумов, сумма залога — 11 млн сумов. Номер был выставлен на торги 14 декабря.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. В Узбекистане автомобильный номер "30 Z 777 ZZ" продали за 596,5 миллиона сумов, сообщается на онлайн-аукционе номеров.

"Номер был выставлен на торги 14 декабря со стартовой стоимостью 111,5 млн сумов. Комиссионный сбор за сделку составляет 29 млн сумов, сумма залога — 11 млн сумов", - говорится в публикации.

В ходе аукциона в Интернете появились фотографии автомобилей Malibu белого и черного цвета с указанным номером, однако в УВД Самаркандской области опровергли достоверность снимков.

Оказалось, что водитель машины Malibu сам изготовил номер и установил его на свое авто. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел разыскивают его.

Сейчас настоящий номер находится в УБДД Самаркандской области и ждет своего владельца.