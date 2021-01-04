Офис Apple откроется в Узбекистане

Планируемая дата открытия офиса американской компании пока не сообщается. Все подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. В Ташкенте в скором времени откроется офис американской компании Apple, сообщил руководитель пресс-службы Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Ахматов.

Точную дату открытия он не уточнил.

Напомним, Apple — американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом. Штаб-квартира — в Купертино, штат Калифорния.