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Логотип компании Apple над входом в магазинн 5-й Авеню в Нью-Йорке

Офис Apple откроется в Узбекистане

REUTERS / Mike Segar
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210104/15728171/Ofis-Apple-otkroetsya-v-Uzbekistane.html

Планируемая дата открытия офиса американской компании пока не сообщается. Все подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. В Ташкенте в скором времени откроется офис американской компании Apple, сообщил руководитель пресс-службы Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Ахматов.

Apple представила первый компьютер с собственным процессором
© AFP 2018 / BROOKS KRAFT
Apple представила первый компьютер с собственным процессором

Точную дату открытия он не уточнил.

Напомним, Apple — американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом. Штаб-квартира — в Купертино, штат Калифорния.

Теги:
офис, Apple, Узбекистан, Узбекистан



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