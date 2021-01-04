В Узбекистане вводятся новые штрафы

С 1 апреля 2021 года вводится новая статья, которая называется нарушением порядка обеспечения открытости бюджетного процесса.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. В Узбекистане внесены ряд поправок в Кодекс Республики об административной ответственности и Бюджетный кодекс, согласно которому в бюджетной сфере планируется ввести новые штрафы, сообщает "Норма".

В статью 175-6 Кодекса об административной ответственности включено нарушение порядка представления отчетности об исполнении бюджетов государственных целевых фондов.

Отчет об исполнении бюджетов государственных целевых фондов включает:

баланс исполнения бюджета;

отчет о прибылях и убытках;

отчет об исполнении расходов;

информация о дебиторской и кредиторской задолженности;

отчет о движении нематериальных активов;

отчет о движении денежных средств в национальной и иностранной валюте;

отчет о выполнении плана по отраслям по распределяющим органам.

Распределительные органы ежемесячно представляют в Министерство финансов в аналитических целях отчеты об исполнении доходов и расходов бюджетов государственных целевых фондов.

Полная отчетность, включающая вышеупомянутые структурные элементы, представляется в Министерство финансов в следующем порядке:

ежеквартальный отчет – в сроки, определяемые Министерством финансов;

годовой расчет, который будет предоставляться до 1 апреля года.

За непредоставление отчетности в установленные сроки на виновных должностных лиц налагается штраф в размере от 1 до 2 БРВ (223 тысячи сумов — 446 тысячи сумов). Сотрудники Минфина и территориальных финансовых органов уполномочены составлять протокол об административном правонарушении по статье 175-6 и направлять его в суд для рассмотрения.

С 1 апреля 2021 года вводится новая статья, которая называется нарушением порядка обеспечения открытости бюджетного процесса. В данном случае открытость достигается путем обнародования соответствующей информации.