В Узбекистане вводятся новые штрафы

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. В Узбекистане внесены ряд поправок в Кодекс Республики об административной ответственности и Бюджетный кодекс, согласно которому в бюджетной сфере планируется ввести новые штрафы, сообщает "Норма".
В статью 175-6 Кодекса об административной ответственности включено нарушение порядка представления отчетности об исполнении бюджетов государственных целевых фондов.
Отчет об исполнении бюджетов государственных целевых фондов включает:
- баланс исполнения бюджета;
- отчет о прибылях и убытках;
- отчет об исполнении расходов;
- информация о дебиторской и кредиторской задолженности;
- отчет о движении нематериальных активов;
- отчет о движении денежных средств в национальной и иностранной валюте;
- отчет о выполнении плана по отраслям по распределяющим органам.
Распределительные органы ежемесячно представляют в Министерство финансов в аналитических целях отчеты об исполнении доходов и расходов бюджетов государственных целевых фондов.
Полная отчетность, включающая вышеупомянутые структурные элементы, представляется в Министерство финансов в следующем порядке:
годовой расчет, который будет предоставляться до 1 апреля года.
За непредоставление отчетности в установленные сроки на виновных должностных лиц налагается штраф в размере от 1 до 2 БРВ (223 тысячи сумов — 446 тысячи сумов). Сотрудники Минфина и территориальных финансовых органов уполномочены составлять протокол об административном правонарушении по статье 175-6 и направлять его в суд для рассмотрения.
С 1 апреля 2021 года вводится новая статья, которая называется нарушением порядка обеспечения открытости бюджетного процесса. В данном случае открытость достигается путем обнародования соответствующей информации.