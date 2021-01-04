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В Узбекистане вводятся новые штрафы

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210104/15728299/V-Uzbekistane-vvodyatsya-novye-shtrafy.html

С 1 апреля 2021 года вводится новая статья, которая называется нарушением порядка обеспечения открытости бюджетного процесса.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. В Узбекистане внесены ряд поправок в Кодекс Республики об административной ответственности и Бюджетный кодекс, согласно которому в бюджетной сфере планируется ввести новые штрафы, сообщает "Норма".

В статью 175-6 Кодекса об административной ответственности включено нарушение порядка представления отчетности об исполнении бюджетов государственных целевых фондов.

Отчет об исполнении бюджетов государственных целевых фондов включает:

  • баланс исполнения бюджета;
  • отчет о прибылях и убытках;
  • отчет об исполнении расходов;
  • информация о дебиторской и кредиторской задолженности;
  • отчет о движении нематериальных активов;
  • отчет о движении денежных средств в национальной и иностранной валюте;
  • отчет о выполнении плана по отраслям по распределяющим органам.

Распределительные органы ежемесячно представляют в Министерство финансов в аналитических целях отчеты об исполнении доходов и расходов бюджетов государственных целевых фондов.

Полная отчетность, включающая вышеупомянутые структурные элементы, представляется в Министерство финансов в следующем порядке:

Стопка документов
© Sputnik / Владимир Федоренко
Бюджет Узбекистана на 2021 год одобрен во втором чтении
ежеквартальный отчет – в сроки, определяемые Министерством финансов;

годовой расчет, который будет предоставляться до 1 апреля года.

За непредоставление отчетности в установленные сроки на виновных должностных лиц налагается штраф в размере от 1 до 2 БРВ (223 тысячи сумов — 446 тысячи сумов). Сотрудники Минфина и территориальных финансовых органов уполномочены составлять протокол об административном правонарушении по статье 175-6 и направлять его в суд для рассмотрения.

С 1 апреля 2021 года вводится новая статья, которая называется нарушением порядка обеспечения открытости бюджетного процесса. В данном случае открытость достигается путем обнародования соответствующей информации.

Теги:
штраф, Экономика, Бюджет, Узбекистан, Узбекистан



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