Каток под открытым небом организуют в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Перед Государственным академическим Большим театром имени Алишера Навои в Ташкенте 7 января заработает каток, сообщили в пресс-службе Госкомтуризма.
Ледовая площадка и праздничная зона будут принимать посетителей в течение месяца. Запланированы культурные, развлекательные и спортивные мероприятия.
В частности, там пройдут музыкальный фестиваль танцевальной музыки Dance Music Fest Winter, рок-фестиваль Iosis Fest, Tashkent Rap Festival. На самом катке состоятся юношеский чемпионат по хоккею, танцевальное шоу.
Седьмого января на ташкентском льду выступит российский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин со своей программой "Зима". Также в день открытия состоится концерт артистов узбекской эстрады.
Гостям обещают не только развлечения, но и вкусную еду.
Проект реализуют Госкомтуризма и Art Uz Promotion Agency при поддержке столичного хокимията.