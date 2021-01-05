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Каток под открытым небом организуют в Ташкенте

Каток под открытым небом организуют в Ташкенте

Uzbektourism.uz
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210105/15731872/Katok-pod-otkrytym-nebom-organizuyut-v-Tashkente.html

В день открытия катка на льду выступит российский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин со своей программой "Зима", а на сценической площадке пройдет концерт артистов узбекской эстрады.

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Перед Государственным академическим Большим театром имени Алишера Навои в Ташкенте 7 января заработает каток, сообщили в пресс-службе Госкомтуризма.

Ледовая площадка и праздничная зона будут принимать посетителей в течение месяца. Запланированы культурные, развлекательные и спортивные мероприятия.

В частности, там пройдут музыкальный фестиваль танцевальной музыки Dance Music Fest Winter, рок-фестиваль Iosis Fest, Tashkent Rap Festival. На самом катке состоятся юношеский чемпионат по хоккею, танцевальное шоу.

Каток под открытым небом организуют в Ташкенте
Uzbektourism.uz
Каток под открытым небом организуют в Ташкенте

Седьмого января на ташкентском льду выступит российский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин со своей программой "Зима". Также в день открытия состоится концерт артистов узбекской эстрады. 

Гостям обещают не только развлечения, но и вкусную еду.

Проект реализуют Госкомтуризма и Art Uz Promotion Agency при поддержке столичного хокимията.

Теги:
Алексей Ягудин, досуг, Узбекистан, Ташкент, каток



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