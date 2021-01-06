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Замерзший водопад. Архивное фото

Водопад замерз на юге Узбекистана, в страну пришло аномальное похолодание

© Sputnik / Константин Михальчевский
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210106/15733579/Vodopad-zamerz-na-yuge-Uzbekistana-v-stranu-prishlo-anomalnoe-pokholodanie.html

По данным синоптиков, погодные условия на территории страны на этой неделе определяются периферией холодного антициклона, центр которого располагается над районами Сибири.

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Сильные морозы в Узбекистане привели к замерзанию водопада Сувтушар на юге страны, сообщает пресс-служба госкомитета по экологии и охране окружающей среды республики.

"Каскадный водопад Сувтушар, расположенный на Миракинском участке Гиссарского заповедника в Кашкадарьинской области, полностью сковало льдом", — говорится в публикации на Telegram-канале Госкомэкологии.

Ведомство опубликовало фото обледеневшего водопада высотой 84 метра.

Водопад Сувтушар
Telegram / Госкомэкологии Узбекистана
Водопад Сувтушар

По данным Узгидромета, погодные условия на территории страны на этой неделе определяются периферией холодного антициклона, центр которого располагается над районами Сибири.

"Очень высокое поле давления будет обуславливать аномально холодную погоду в течение всей первой рабочей недели наступившего года", — отмечается на Telegram-канале ведомства.

Синоптики ожидают, что ночные морозы в эти дни усилятся до минус 10 градусов, по северу и пустынной зоне — до минус 17 градусов. Днем температура воздуха до конца недели не превысит минус 5 градусов.

Всю неделю температура воздуха будет на 8-10 градусов ниже среднемноголетних значений, добавили в Узгидромете.

Теги:
водопад, холод, мороз, Узбекистан



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