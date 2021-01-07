На границе с Таджикистаном возобновил работу пропускной пункт "Джартепа"

В настоящее время через пограничный таможенный пост могут проезжать только международные грузовые автомобили.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В Ургутском районе Самаркандской области вновь открылся таможенный пост "Джартепа", расположенный на границе Узбекистана и Таджикистана. Об этом сообщили в областном управлении ГТК.

В данный момент через пропускной пункт могут проезжать только международные грузовые автомобили. Отмечается, что о возобновлении разрешения на пересечение границы физическими лицами, будет сообщено дополнительно.

"Теперь предприятия, осуществляющие деятельность в Самаркандской области, могут легко экспортировать или импортировать товары в соседнюю страну через этот пост. Это позволит предпринимателям сэкономить время и деньги, а также создаст другие удобства", — информируют в ГТК.

Напомним, из-за эпидемиологической ситуации в мире, связанной с распространением COVID-19, пограничный таможенный пост "Джартепа" был закрыт в марте 2020 года.