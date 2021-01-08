В выходные дни в Узбекистане снова потеплеет

В метеорологической службе предупреждают, что в горной местности в этот период сохранится лавинная опасность.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. В выходные дни продолжится разрушение холодной периферии антициклона, и к концу недели область повышенного давления полностью покинет территорию Узбекистана, сообщают в Узгидромете.

Метеорологи отмечают, что в ночные часы повышение температуры будет происходить медленнее, а днем – быстрее.

В воскресенье ночные морозы ослабеют до -1…-6 градусов. Днем солнце будет прогревать воздух до +7…+10 градусов тепла.

Таким образом, температура приблизится к нормальным значениям.

В ближайшие два дня ожидается преобладание небольшой облачности. Погода установится без осадков. Местами по республике, в основном в ночные и утренние часы, возможен туман.

В метеослужбе предупреждают, что в горной местности в этот период сохранится лавинная опасность.