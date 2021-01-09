Узбекистан отменил акцизы на ввоз еще 73 видов товаров — что станет с ценами?

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Узбекистан с 1 января 2021 года отменил акцизы на импорт еще 73 видов товаров в рамках обязательств по договору о зоне свободной торговли стран-участниц СНГ.
Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного таможенного комитета республики.
"Узбекистан в рамках своих обязательств в СНГ с 1 января 2021 года отменил акцизный налог на импорт по 73 товарным позициям", — сказал представитель ГТК.
По данным ведомства, акциз отменен на ввоз электротехнической продукции (телевизоры, холодильники, кондиционеры, стиральные машины, СВЧ-печи, пылесосы), пищевую продукцию (маргарин, шоколад, кондитерские изделия, соки, газированная и минеральные вода), ковровые изделия и металлоконструкции.
В соответствии с обязательствами Узбекистана, 31 декабря 2020 года истек срок переходного периода, предоставленного республике для унификации ставок акцизных налогов на товары отечественного производства и при ввозе, уточнили в таможенном ведомстве.
В конце 2013 года Узбекистан ратифицировал протокол о применении в отношении страны договора о зоне свободной торговли СНГ.
Протокол был подписан на заседании Совета глав правительств СНГ в Минске 31 мая 2013 года.
Договор был принят Узбекистаном с некоторыми оговорками ─ в частности, стране был предоставлен переходный период до 2021 года по унификации импортных ставок.
Узбекистан с 2017 года уже поэтапно снизил или отменил акцизы на ввоз почти 90 групп товаров из стран СНГ.
В частности, были снижены ставки или полностью отменены акцизы на импорт легковых и грузовых автомобилей, тракторов, стального проката, продукции пищевой промышленности и стройматериалов.
Договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ был подписан в 2011 году Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Беларусью, Украиной, Арменией и Молдавией.