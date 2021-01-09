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Узбекистан отменил акцизы на ввоз еще 73 видов товаров — что станет с ценами?

© AFP 2018 / SCOTT OLSON
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Акцизный налог был отменен в том числе на электротехническую (холодильники, кондиционеры, стиральные машины), пищевую продукцию (маргарин, кондитерские изделия), ковры и другие товары.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Узбекистан с 1 января 2021 года отменил акцизы на импорт еще 73 видов товаров в рамках обязательств по договору о зоне свободной торговли стран-участниц СНГ.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного таможенного комитета республики.

"Узбекистан в рамках своих обязательств в СНГ с 1 января 2021 года отменил акцизный налог на импорт по 73 товарным позициям", — сказал представитель ГТК.

По данным ведомства, акциз отменен на ввоз электротехнической продукции (телевизоры, холодильники, кондиционеры, стиральные машины, СВЧ-печи, пылесосы), пищевую продукцию (маргарин, шоколад, кондитерские изделия, соки, газированная и минеральные вода), ковровые изделия и металлоконструкции.

Шапарин Антон
© из личного архива Шапарина Антона
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В соответствии с обязательствами Узбекистана, 31 декабря 2020 года истек срок переходного периода, предоставленного республике для унификации ставок акцизных налогов на товары отечественного производства и при ввозе, уточнили в таможенном ведомстве.

В конце 2013 года Узбекистан ратифицировал протокол о применении в отношении страны договора о зоне свободной торговли СНГ.

Протокол был подписан на заседании Совета глав правительств СНГ в Минске 31 мая 2013 года.

Договор был принят Узбекистаном с некоторыми оговорками ─ в частности, стране был предоставлен переходный период до 2021 года по унификации импортных ставок.

Узбекистан с 2017 года уже поэтапно снизил или отменил акцизы на ввоз почти 90 групп товаров из стран СНГ.

В частности, были снижены ставки или полностью отменены акцизы на импорт легковых и грузовых автомобилей, тракторов, стального проката, продукции пищевой промышленности и стройматериалов.

Договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ был подписан в 2011 году Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Беларусью, Украиной, Арменией и Молдавией. 

Теги:
СНГ, Государственный таможенный комитет, Узбекистан, цены, импорт, акцизный налог, акцизы



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