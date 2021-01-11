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Первый Русский культурно-просветительский центр соотечественников открылся в Таджикистане

В Таджикистане открылся первый Русский культурно-просветительский центр

Российский центр науки и культуры в Душанбе
Общество
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Посол РФ в республике Игорь Лякин-Фролов на церемонии открытия поблагодарил всех, кто оказал содействие в воплощении инициативы соотечественников в жизнь.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В таджикистанском Турсунзаде 10 января открылся Русский культурно-просветительский центр соотечественников "Созидание", сообщили в представительстве "Россотрудничества" в республике. 

Это первый подобный центр в стране.

Проект реализовала общественная организация "Русская община" Турсунзаде при поддержке посольства РФ, Душанбинской и Таджикистанской епархии Русской православной церкви, представительства "Россотрудничества" в Таджикистане, ГУП "Таджикская алюминиевая компания", администрации Турсунзаде, местных предпринимателей и общественных деятелей.

Первый Русский культурно-просветительский центр соотечественников открылся в Таджикистане
Российский центр науки и культуры в Душанбе
Первый Русский культурно-просветительский центр соотечественников открылся в Таджикистане

Посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов на церемонии открытия поблагодарил всех, кто оказал содействие в воплощении инициативы соотечественников в жизнь.

"Центр внесет свой вклад в развитие российско-таджикских отношений, в отношения дружбы, сотрудничества и взаимопомощи", — уверен Лякин-Фролов.

Исполняющий обязанности руководителя представительства "Россотрудничества" Иван Иванов заявил, что открытие этого центра — "большая победа и шаг вперед для Координационного совета организаций российских соотечественников и всех общин".

На ближайшее время запланировано открытие учебно-методического центра русского языка и литературы, музыкальной и арт-студий, математического кружка.

Теги:
Турсунзаде, Россия, Россотрудничество, Таджикистан



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