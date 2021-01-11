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Логотип проекта Северный поток - 2 на одной из труб

СМИ: в мире начинается газовая война, всему виной — "Северный поток-2"

REUTERS / Maxim Shemetov
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20210111/15760151/SMI-v-mire-nachinaetsya-gazovaya-voyna-vsemu-vinoy--Severnyy-potok-2.html

Ситуация накалится после вступления Джо Байдена в должность президента США, считают шведские СМИ.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Через 9 дней состоится инаугурация следующего главы Белого дома Джо Байдена.

“Северный поток - 2”: почему США мешают строительству газопровода и что об этом думает Европа
Ruptly / Wh.gov / facebook.com/maria.zakharova.167
Почему США мешают строительству "Северного потока - 2" - видео
Однако некоторые аналитики считают, что после его вступления в должность президента США в мире усилится напряженность. 

Такого взгляда, в частности, придерживаются журналисты шведской газеты Svenska Dagbladet.

По мнению издания, президентство Байдена положит начало "газовой войне" в непосредственной близости от Швеции из-за трубопровода "Северный поток-2".

Авторы статьи убеждены, что новый американский лидер не поменяет свой взгляд на проект. Напротив, предполагается, что Байден окажется еще большим противником газопровода, нежели Дональд Трамп. 

Во времена, когда Байден был еще вице-президентом, он не скрывал, что подобные проекты делают Европу еще более зависимой от российского газа.

Лучшей альтернативой демократ тогда называл поставки сжиженного природного газа из США. 

Между тем журналисты отметили: власти Швеции уже одобрили прокладку трубопровода через свою территорию, а значит, вопрос с "Северным потоком-2" по сути решен.

Однако на уровне Евросоюза эта тема все еще вызывает ожесточенные дискуссии из-за угрозы американских санкций.

Вместе с тем политическую поддержку "Северному потоку-2" совершенно точно окажут власти Германии, пишет газета.  

"Северный поток-2"

Этот проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Когда "Газпром" начнет укладку последнего участка "Северного потока-2"

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

В декабре 2019-го Вашингтон ввел санкции против газопровода, из-за чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Спустя примерно год, 11 декабря 2020-го, строительство возобновилось силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна".

Теги:
президент США, Джо Байден, газ, война, Северный поток - 2



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