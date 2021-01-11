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В России начались клинические испытания "лайт-версии" Sputnik V

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Их будут проводить ученые Центра имени Гамалеи. В исследовании примут участие 150 добровольцев.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований "лайт-версии" российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

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Испытания стартовали 8 января и продлятся до 31 декабря 2021 года.

В них примут участие 150 добровольцев.

Как ожидается, после прививки выработается иммунитет, который будет сохраняться в течение 3-4 месяцев.

По словам Александра Гинцбурга — директора Центра имени Гамалеи, где был разработан "Спутник V", эффективность нового препарата составит примерно 85%.

"Лайт-версия" препарата предполагает только один укол (будет вколот только один из двух компонентов "Спутник V") и более быстрый период выработки антител. 

Для продления иммунитета можно будет ввести через три месяца второй компонент. 

Гинцбург отметил, что гражданам РФ проведут вакцинацию "Спутником V", в то время, как "лайт-версия" ориентирована скорее на экспорт. 

Теги:
коронавирус, Россия, Вакцина



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