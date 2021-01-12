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В МНО отреагировали на претензии к тексту из учебника "Воспитание"

© AFP 2018 / FREDERICK FLORIN
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210112/15767793/V-MNO-otreagirovali-na-pretenzii-k-tekstu-iz-uchebnika-Vospitanie.html

Ранее пользователь соцсети опубликовал текст из школьного учебника "Воспитание" про похороны русской женщины.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Министерстве народного образования (МНО) Узбекистана ответили на опубликованный в соцсети пост о тексте из учебника "Воспитание" про похороны русской женщины.

Пользователь посчитал, что это национализм.

"<...> текст из учебника "Воспитание", вырванный из темы "Узбекистан — многонациональное государство", безосновательно был интерпретирован как национализм, — говорится в публикации на Telegram-канале МНО. — В конце данного текста отец ребенка отвечает: "Сынок, мы выполнили свой человеческий долг". Однако эта страница, возможно, специально не опубликована в посте".

В доказательство министерство показало текст полностью (см. ниже).

"В учебнике отсутствуют какие-либо идеи национализма, — подчеркнули в МНО. — Наоборот — такие необоснованные посты могут стать причиной разногласий".

Также в министерстве указали на еще одну ошибку пользователя соцсети: этот учебник не для второклассников, а для четвероклассников.

Пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана
Учебник "Воспитание" для четвертого класса. Страница 8
Пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана
Учебник "Воспитание" для четвертого класса. Страница 9
Пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана
Учебник "Воспитание" для четвертого класса. Страница 10
Пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана
Учебник "Воспитание" для четвертого класса. Страница 11
Теги:
Министерство народного образования Узбекистана, воспитание, учебник, Узбекистан



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