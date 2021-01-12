В МНО отреагировали на претензии к тексту из учебника "Воспитание"

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Министерстве народного образования (МНО) Узбекистана ответили на опубликованный в соцсети пост о тексте из учебника "Воспитание" про похороны русской женщины.

Пользователь посчитал, что это национализм.

"<...> текст из учебника "Воспитание", вырванный из темы "Узбекистан — многонациональное государство", безосновательно был интерпретирован как национализм, — говорится в публикации на Telegram-канале МНО. — В конце данного текста отец ребенка отвечает: "Сынок, мы выполнили свой человеческий долг". Однако эта страница, возможно, специально не опубликована в посте".

В доказательство министерство показало текст полностью (см. ниже).

"В учебнике отсутствуют какие-либо идеи национализма, — подчеркнули в МНО. — Наоборот — такие необоснованные посты могут стать причиной разногласий".

Также в министерстве указали на еще одну ошибку пользователя соцсети: этот учебник не для второклассников, а для четвероклассников.

Пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана Учебник "Воспитание" для четвертого класса. Страница 8

Пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана Учебник "Воспитание" для четвертого класса. Страница 9

Пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана Учебник "Воспитание" для четвертого класса. Страница 10