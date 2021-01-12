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Стакан с водой

В Узбекистане введены новые тарифы на воду и канализацию

FRANCK FIFE / AFP
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210112/15768983/V-Uzbekistane-vvedeny-novye-tarify-na-vodu-i-kanalizatsiyu.html

Чтобы прояснить ситуацию с повышением цен на воду и разъяснить причины изменения тарифов, 14 января 2020 года ООО "Тошкент шахар сув таъминоти" организует пресс-тур.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан, областными и Ташкентским городским Кенгашами народных депутатов утверждены новые тарифы на услуги питьевого водоснабжения и канализации за 1 куб/м, сообщили в пресс-службе АО "Узсувтаъминот".

Оплата услуг питьевого водоснабжения и канализации возросла в среднем на 1,9 процента. 

Для абонентов, имеющих водомеры, действует нижеследующая система расчета. Расчеты абонентам без водомеров производятся исходя из нормы потребления воды. Чтобы прояснить ситуацию с повышением цен на воду и разъяснить причины изменения тарифов, 14 января 2020 года ООО "Тошкент шахар сув таъминоти" организует пресс-тур.

Кран в ванной комнате
© Sputnik / Константин Чалабов
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Тариф исчисляется следующим образом (на примере города Ташкента):

400 (питьевая вода) + 100 (надбавка) + 350 (канализация) + 100 (надбавка) + 350 (канализация для горячей воды*) + 100 (надбавка) = итого 1400 сумов.

В других регионах расчет производится аналогичным образом, однако надбавка за каждый кубометр питьевой воды обозначается в размере 50 сумов, за канализацию - 50 сумов за кубический метр.

* Примечание: эта цена применяется только для абонентов, подключенных к централизованной отопительной системе

Теги:
Узбекистан, тарифы, холодная вода, вода



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