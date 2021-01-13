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На парковках ТРЦ рекомендовано установить спецограничители — ГУВД Ташкента

ГУВД Ташкента
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210113/15772456/Na-parkovkakh-TRTs-rekomendovano-ustanovit-spetsogranichiteli--GUVD-RUz.html

На решение повлиял инцидент, произошедший в Мирзо-Улугбкекском районе, когда несовершеннолетний юноша сел за руль автомобиля и въехал в витрину магазина.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе столицы несовершеннолетний юноша, оставленный без присмотра, сел за руль автомобиля, припаркованного на стоянке, и въехал в витрину магазина.

Сотрудниками правоохранительных органов были незамедлительно предприняты все необходимые меры, сообщают в ГУВД Ташкента.

В связи с произошедшим инцидентом руководство Управления безопасности дорожного движения ГУВД Ташкента рекомендовало владельцам торгово-развлекательных центров установить специальные ограничители между парковочной зоной и непосредственно самим зданием.

В силовом ведомстве отмечают, что данная мера необходима для предотвращения повторных подобных ситуаций.

Теги:
водитель, несовершеннолетние, парковка, Ташкент, ГУВД Ташкента



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