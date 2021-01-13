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Россия приостановила оформление электронных виз для иностранцев

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210113/15777543/Rossiya-priostanoila-oformleniya-elektronnykh-viz-dlya-inostrantsev.html

В РФ в июле 2020-го был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Европейского союза.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Оформление электронных виз для иностранцев приостановлено до особого распоряжения правительства из-за пандемии коронавируса, сообщили в Консульском департаменте МИД РФ.

Процедура должна была начаться 1 января 2021 года.

"<...> оформление и выдача иностранным гражданам всех категорий виз временно приостановлены в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", — говорится в публикации.

В России в июле 2020-го был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Европейского союза.

Теги:
электронная виза, виза, МИД России, Россия



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