Россия приостановила оформление электронных виз для иностранцев

В РФ в июле 2020-го был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Европейского союза.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Оформление электронных виз для иностранцев приостановлено до особого распоряжения правительства из-за пандемии коронавируса, сообщили в Консульском департаменте МИД РФ.

Процедура должна была начаться 1 января 2021 года.

"<...> оформление и выдача иностранным гражданам всех категорий виз временно приостановлены в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", — говорится в публикации.

В России в июле 2020-го был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Европейского союза.