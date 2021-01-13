21:45 13 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.29
  • EUR12796.16
  • USD10473.20
Поиск
Колючая проволока по периметру тюрьмы

Раскрыты данные о количестве колоний и заключенных в Узбекистане

© AP Photo / Charles Dharapak
Общество
Получить короткую ссылку
146 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210113/15778450/Raskryty-dannye-o-kolichestve-koloniy-i-zaklyuchennykh-v-Uzbekistane.html

Всего в системе исполнения наказания функционируют 54 учреждения: 18 колоний закрытого типа, 25 колоний-поселений и 11 следственных изоляторов.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Сегодня в Узбекистане 22 тысячи человек отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях. 

© REUTERS / Jose Cabezas
Маски и члены банд: как выглядят переполненные тюрьмы в Сальвадоре
10

Таких в республике всего 54, из них 18 — закрытого типа, 25 — колонии-поселения, еще 11 — следственные изоляторы.

Об этом говорилось на заседании, организованном Комитетом Законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности, посвященном практическому межфракционному диалогу.

Отмечается, что из 22 тысяч осужденных более половины (14 тысяч) отбывают наказание в колониях закрытого типа. Остальные граждане содержатся в колониях-поселениях. 

Все учреждения оснащены современной видеотехникой, которая позволяет обеспечить прозрачность условий содержания и предотвратить негативные ситуации, связанные с пытками и физическим насилием. 

На 54 таких учреждения приходится 3 280 видеотехнических средств. Большая часть из них (2 203 штуки) расположена в жилых зонах, 432 — в производственных, еще 645 — во внешних административных.

В помещениях следственных изоляторов установлены 123 современных средства звукозаписи и видеонаблюдения.

Также депутаты озвучили, что в республике имеются 484 допросных, а также созданы отдельные адвокатские кабинеты, где проводятся встречи адвокатов со своими подзащитными. 

Теги:
Узбекистан, заключенные, Колония



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Морозы и снегопады в разных странах - фотолента
74-летняя бабушка борется с болезнью Паркинсона на боксерском ринге
В Турции 74-летняя бабушка-боксер "отправила в нокаут" болезнь Паркинсона
Как зарегистрировать мобильник в Узбекистане
Как регистрировать мобильник в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться