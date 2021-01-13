Раскрыты данные о количестве колоний и заключенных в Узбекистане

Всего в системе исполнения наказания функционируют 54 учреждения: 18 колоний закрытого типа, 25 колоний-поселений и 11 следственных изоляторов.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Сегодня в Узбекистане 22 тысячи человек отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях.

Таких в республике всего 54, из них 18 — закрытого типа, 25 — колонии-поселения, еще 11 — следственные изоляторы.

Об этом говорилось на заседании, организованном Комитетом Законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности, посвященном практическому межфракционному диалогу.

Отмечается, что из 22 тысяч осужденных более половины (14 тысяч) отбывают наказание в колониях закрытого типа. Остальные граждане содержатся в колониях-поселениях.

Все учреждения оснащены современной видеотехникой, которая позволяет обеспечить прозрачность условий содержания и предотвратить негативные ситуации, связанные с пытками и физическим насилием.

На 54 таких учреждения приходится 3 280 видеотехнических средств. Большая часть из них (2 203 штуки) расположена в жилых зонах, 432 — в производственных, еще 645 — во внешних административных.

В помещениях следственных изоляторов установлены 123 современных средства звукозаписи и видеонаблюдения.

Также депутаты озвучили, что в республике имеются 484 допросных, а также созданы отдельные адвокатские кабинеты, где проводятся встречи адвокатов со своими подзащитными.